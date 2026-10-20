Abrace promove corrida de rua para comemorar aniversário de 40 anos

Abrace comemora 40 anos com corrida de rua no Eixão - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

A Abrace, organização sem fins lucrativos que oferece apoio a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e doenças do sangue, promove, em 1º de novembro, a Corrida Abrace 40 anos, para comemorar o aniversário da instituição. O trajeto do evento tem início no Eixão Sul, na altura da 102/103, e o público pode escolher entre as distâncias de 3km, 5km e 10km.

As inscrições podem ser feitas por meio do site Central da Corrida e todos os participantes terão direito a meia entrada, mediante doação de 1kg de alimento para os públicos não contemplados pela legislação. A abertura da arena está prevista para às 6h; a largada será às 7h. A prova terá duração máxima de 90 minutos.

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Com o objetivo de receber diferentes perfis de participantes, a prova foi pensada para acolher corredores experientes, atletas amadores e famílias. A estrutura e programação do evento incluem arena de convivência e iniciativas de parceiros e patrocinadores da corrida.

Os participantes poderão escolher diferentes experiências a partir de três kits: Kit Abraço, Kit Acolher e Kit Transformar. Todos incluem número de peito, camiseta e medalha de conclusão; os corredores que escolherem o Kit Acolher receberão sacochila e os que preferirem o Kit Transformar também receberão uma viseira.

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Serviço

Corrida Abrace 40 anos

No Eixão, na altura da 102/103, em 1º de novembro. Abertura da arena às 6h, largada às 7h. Inscrições virtuais, por meio do site Central da Corrida.