Grass promete reduzir fila da saúde e garantir atendimento completo em 30 dias

"Esse é o meu principal objetivo, tirar o povo da fila da saúde, contratar médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, equipar os hospitais, fazer o grande plano de enfrentamento da fila", afirmou Grass - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O candidato do PT ao Governo do Distrito Federal, Leandro Grass, disse que a redução das filas da saúde pública será a principal prioridade de sua gestão, caso seja eleito. Durante sabatina na Record Brasília, o candidato destacou que pretende iniciar as medidas nos primeiros meses de governo e estabeleceu como meta reduzir para 30 dias o intervalo entre a consulta, a realização de exames, o início do tratamento ou o encaminhamento para um procedimento.

“Esse é o meu principal objetivo, tirar o povo da fila da saúde, contratar médicos, enfermeiros, técnicos auxiliares, equipar os hospitais, fazer o grande plano de enfrentamento da fila”, afirmou Grass.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Entre as medidas apresentadas pelo candidato, está a criação de um painel público para acompanhar a evolução das filas da saúde. Segundo Grass, o intuito é mostrar os dados e permitir que a população observe a redução do tempo de espera ao longo da gestão.

Recursos

Questionado sobre as prioridades de uma eventual gestão, o petista ressaltou que a saúde estará no centro das primeiras medidas, mas também citou segurança pública, educação e transporte como áreas que precisam de melhorias.

O candidato defendeu a reorganização das contas públicas e a busca por recursos federais para viabilizar os investimentos. Ao falar sobre o orçamento, afirmou que não pretende aumentar impostos para a população e que buscará ampliar a arrecadação por meio do estímulo à atividade econômica.

Programas sociais

Durante a entrevista, Grass também foi questionado sobre o aumento da população em situação de rua no DF e defendeu uma política de atendimento a essa parcela da população. “Estou propondo um grande mutirão de cidadania para que cada pessoa que está na rua encontre o serviço, seja encaminhada insistentemente para esse serviço e possa sair da rua”, afirmou.

O concorrente ao GDF enfatizou que o seu programa de governo foi elaborado a partir de conversas com moradores, profissionais de diferentes áreas e pessoas que utilizam os serviços públicos. “Não sou candidato apenas da minha cabeça e do que acho melhor para Brasília. Construí um programa. Tem coisas que podem demoram um pouquinho mais para sair. Mas alguém que tem que ter coragem, precisa iniciar isso. E eu quero iniciar”, destacou Grass.