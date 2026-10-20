PMDF recaptura condenado por roubar e matar padre em Brazlândia

Criminoso foi reconduzido ao sistema prisional - (crédito: PMDF/DivulgaÃ§Ã£o)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) recapturou, na tarde de segunda-feira (19/10), um homem de 39 anos condenado a 39 anos de reclusão pelo latrocínio, roubo seguido de morte, do padre Gisley Azevedo Gomes, ocorrido em junho de 2009. A prisão foi realizada na Quadra 34 da Vila São José, em Brazlândia.

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Segundo a PMDF, o homem estava foragido do sistema prisional, após não retornar de uma saída temporária, conhecida como “saidão”. A recaptura foi realizada por uma equipe do Grupo Tático Operacional do 16º Batalhão (GTOP 36).

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O homem obedeceu às ordens policiais e não ofereceu resistência durante a abordagem. Ele foi encaminhado à 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) para a formalização dos procedimentos legais. Em seguida, foi reconduzido ao sistema prisional, onde deverá cumprir o restante da pena.