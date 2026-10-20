Psicologia Amiga abre as inscrições para a segunda etapa no Gama

Por José Ghesti*

A Psicologia Amiga abriu as inscrições para a sua segunda etapa no Gama. O projeto gratuito oferece atendimento psicológico e acompanhamento multidisciplinar a crianças de 7 a 12 anos e apoio às famílias.

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Realizado pelo Instituto de Popularização do Direito (IPOD), os atendimentos serão feitos no Gama Sul, em frente ao Conselho Tutelar. As consultas psicológicas serão realizadas às segundas, quartas e sextas-feiras, nos períodos da manhã e da tarde. Já o atendimento de neuropsicopedagogia ocorre às segundas e sextas-feiras, pela manhã.

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O projeto conta com assistente social, psicóloga, neuropsicopedagoga e neurologista. As crianças e famílias também têm acesso a atendimento jurídico para orientação e esclarecimento sobre direitos.

Além dos atendimentos, a iniciativa desenvolve ações de promoção da saúde mental, acolhimento e orientação psicossocial. Quando necessário, são realizados encaminhamentos à rede de proteção social.

A programação também conta com palestras e rodas de conversas que terão como foco o desenvolvimento infantil e adolescente e o fortalecimento de vínculos familiares.

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As inscrições devem ser feitas pela internet, com o preenchimento do formulário. Após isso, a equipe entrará em contato para o agendamento da primeira consulta. Moradores do Gama terão prioridade na fila de espera, mas moradores de outras regiões do Distrito Federal também poderão ser atendidos.

As inscrições seguem até o preenchimento das 300 vagas. As atividades do projeto continuam até 5 de março de 2027.

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

