Videocast de divulgação científica estreia com foco em pesquisa e tecnologia

Com o tema "Ciência, tecnologia e inovação: conectando pessoas, ideias e o futuro do Distrito Federal", a iniciativa busca mostrar que a transformação tecnológica acontece também na capital federal - (crédito: Foto: Divulgação)

O Distrito Federal ganha, em 31 de outubro, um novo espaço dedicado à divulgação de ciência, tecnologia e inovação. O Circuito Tech Studio chega com um videocast com a proposta de dar visibilidade a pesquisadores, empreendedores, profissionais e projetos que movimentam o ecossistema de inovação da capital, e de aproximar esse universo do cotidiano da população. Os conteúdos poderão ser acessados no Youtube, Spotify e redes sociais.

Realizado pelo Instituto Superar e Ilustrar Mestrias (Isim), com parceria institucional da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do DF (Secti-DF), o projeto aposta na comunicação como ponte entre o setor tecnológico e a sociedade. A ideia é converter assuntos considerados complexos em conteúdos acessíveis, que despertem a curiosidade e estimulem o debate sobre o futuro.

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Segundo os organizadores, o foco não está apenas em acompanhar tendências, mas em revelar as pessoas por trás das ideias: quem pesquisa e desenvolve soluções capazes de mudar a forma como se vive, se estuda, se trabalha e se relaciona. O estúdio também pretende abrir espaço para que experiências, histórias e novidades do setor alcancem mais gente, valorizando talentos locais.

Com o tema "Ciência, tecnologia e inovação: conectando pessoas, ideias e o futuro do Distrito Federal", a iniciativa busca mostrar que a transformação tecnológica acontece também na capital federal. "O futuro é agora, e nós vamos conectar você a ele", resume o slogan do projeto.

O programa tem acessibilidade com Libras, legendagem e recursos de audiodescrição quando aplicável. A estreia será transmitida no sábado, 31 de outubro, às 14h, ao vivo no Youtube: Circuito Tech Stúdio e posteriormente no Instagram: @circuitotechstudio

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti