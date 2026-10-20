Projeto oferece aulas gratuitas de bordado e costura em Ceilândia

Projeto Flores do Cerrado é voltada para mulheres em condição de vulnerabilidade social - (crédito: Divulgação)

A 4ª edição do projeto social Flores do Cerrado, que oferece formação em corte e costura e bordado para mulheres gratuitamente em Ceilândia, está com as inscrições abertas até sexta-feira (23/10). Interessadas podem se inscrever por meio de formulário virtual.

No total, o projeto disponibiliza 20 vagas. As aulas acontecem na Casa do Cantador, de segunda a sexta-feira, de 14h às 18h, entre os dias 26 de outubro e 20 de novembro. A carga horária é de 80 horas, dividida em dois módulos.

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Em Corte e Costura, com carga horária de 60 horas, as participantes aprenderão técnicas de corte, costura, modelagem, customização de peças, desenho básico de moda e conceitos de upcycling. Na parte de Bordado, com 20 horas, pontos de bordado, personalização de peças e aplicação do artesanato como alternativa de geração de renda. As aulas são ministradas por profissionais especializados.

O Flores do Cerrado tem como objetivo a inclusão social, formando profissionalmente mulheres em situação de vulnerabilidade social do Distrito Federal. Entre 2023 e 2025, o projeto já passou por regiões como Samambaia, Recanto das Emas e Taguatinga.

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Serviço

Flores do Cerrado

Inscrições gratuitas até sexta-feira (23/10), por meio de formulário virtual. Aulas de segunda a sexta-feira, de 14h às 18h, entre os dias 26 de outubro e 20 de novembro, na Casa do Cantador, em Ceilândia.