Setor atacadista do DF se prepara para a escala 6x1

O setor atacadista busca soluções para a implementação da escala 6x1 . As empresas avaliam melhorias nos processos, capacitação das equipes e investimentos em tecnologia para aumentar a produtividade. “O desafio é absorver o crescimento do movimento em um cenário de dificuldade para preencher vagas com profissionais qualificados”, afirma o presidente do Sindiatacadista, Alaôr Gomes Neto. “A primeira medida é reorganizar as equipes conforme os horários de maior demanda, ajustando o número de profissionais por turno para preservar o funcionamento das empresas”, acrescenta. No DF, o setor tem 400 empresas, que geram 30 mil empregos diretos e 120 mil indiretos.

Novas contratações e qualificação



O presidente do Sindiatacadista explica que pode haver necessidade de contratações adicionais, conforme a operação de cada empresa. Pondera, no entanto, que abrir vagas não significa conseguir preenchê-las. “A contratação precisa vir acompanhada de qualificação para que se traduza em capacidade de atendimento e produtividade”, avalia o dirigente. "O setor reconhece a importância da qualidade de vida do trabalhador. Nossa preocupação é viabilizar a mudança preservando empregos, abastecimento e preços acessíveis, porque o aumento dos custos operacionais também pressiona o valor pago pelo consumidor”, destaca Alaôr Gomes Neto.

Chocolate que dá certo

A Labarr Chocolate de Origem celebra a expansão e mira outros mercados. Especializada em chocolates bean to bar, a marca, criada há 10 anos, compra 95% do cacau da Bahia, cultivado em um sistema agroflorestal que integra a produção à preservação da Mata Atlântica. “O restante é de outras origens, como Espírito Santo, Amazônia e Pará, todos igualmente de fontes socialmente justas e ecologicamente corretas”, destaca a cofundadora da empresa, Adriana Labarrere. Para ampliar a clientela, a meta é, gradualmente, passar a produção de uma tonelada para 20 toneladas por mês. Para isso, a fábrica da Asa Norte será instalada em um novo espaço, no Setor de Armazenagem e Abastecimento Norte. Atualmente, a Labar tem duas lojas — ParkShopping e Asa Norte. No ano que vem, será inaugurada uma nova unidade no Shopping Iguatemi.

Adriana Labarrere, cofundadora da Labarr Chocolate de Origem (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

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História e sabores

A Labarr comercializa para todas as regiões brasileiras, Bélgica, Portugal e Chile, sendo o país sul-americano o principal comprador. A meta é expandir as vendas para o Brasil e o exterior. “Ficamos muito felizes com essa expansão, com os novos mercados que surgem, inclusive, o brasileiro valorizando o chocolate brasileiro, porque é isso que pregamos”, celebra a cofundadora, Adriana Labarrere. Segundo ela, no início, a referência na fabricação era o produto importado. “Com o tempo, passamos a valorizar os ingredientes do Brasil, e entender que o nosso cacau é excelente.”



Oportunidade e aprendizado

Adriana Labarrere enfatiza que alcançar o mercado externo foi possível graças a ações de instituições locais e nacionais que apoiam os empresários, como a Fibra, o Sebrae, a CNI, a ApexBrasil e a AgroBR (CNA). “Essas iniciativas são fundamentais para podermos mostrar e vender nossos produtos lá fora. Não é impossível, não é bicho de sete cabeças, mas requer conhecimento e alguém que ajude a entrar nesses mercados”, afirma.

Mais de 9 mil notificados no DF

A Receita Federal enviou correspondência para 9.879 contribuintes no Distrito Federal cujas declarações do Imposto de Renda de 2026 foram retidas na malha fina. O objetivo do Projeto Cartas 2026 é incentivar os contribuintes a corrigirem eventuais erros antes de serem intimados ou notificados pelo Fisco, evitando o risco de multas. Para saber se caiu na malha fina, não é necessário esperar a carta. Basta entrar no portal e-CAC ou usar o aplicativo da Receita Federal, acessíveis pela conta gov.br

40 anos ajudando crianças e adolescentes com câncer

Abrace promove, em 1º de novembro, a Corrida Abrace 40 anos, para comemorar o aniversário da instituição. São quatro décadas de trabalho para apoiar crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e doenças do sangue. Em 2025, a instituição fez mais de 180 mil atendimentos e doou 95,5 toneladas de alimentos às famílias assistidas. A largada será no Eixão Sul, na altura da 102/103, e o público pode escolher entre as distâncias de 3km, 5km e 10km. O evento foi programado para acolher corredores experientes, atletas amadores e famílias. Todos os participantes terão direito a meia-entrada, mediante a doação de 1kg de alimento não perecível. Mais informações no site abrace.com.br/corrida- 40anos