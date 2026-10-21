Vídeo: caminhão-guindaste tomba em canteiro de pista no Lago Norte

Um caminhão-guindaste tombou lateralmente fora da pista, na tarde desta quarta-feira (21/10), próximo ao Parque Ribeirão Bananal, no Lago Norte. Apesar do acidente, o motorista não estava no interior do veículo e não precisou ser encaminhado a uma unidade hospitalar.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 12h26 e encaminhou duas viaturas para atender à ocorrência. No local, os socorristas encontraram o caminhão-guindaste móvel, da marca Sany, tombado fora da via.

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Os bombeiros isolaram a área e fizeram uma avaliação do motorista. Após o atendimento, constataram que não havia necessidade de encaminhá-lo ao hospital.

As causas do acidente não foram informadas pela corporação. Depois da conclusão dos procedimentos, o veículo ficou sob responsabilidade do proprietário.