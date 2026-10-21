PMDF planeja reforço na segurança para as eleições de domingo

21.10.2026 Pedro Paulo Cardoso da Silva CB/DA Press. CB Poder. Coronel Palhares, comandante-geral da PMDF, .. o entrevistado do CB.Poder II de hoje. Na bancada: Mariana Niederauer e Sibele Negromonte - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

Comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o Coronel Palhares foi o convidado do CB.Poder na tarde desta quarta-feira (21/10), e detalhou como as forças de segurança estão se preparando para atuar no próximo domingo (21/10) de eleições. Em entrevista às jornalistas Sibele Negromonte e Mariana Niederauer, Palhares afirmou que a inclusão de drones na atuação dos militares têm auxiliado os policiais em solo e tornado a atuação mais efetiva.

De acordo com o comandante-geral, no primeiro turno, que aconteceu no domingo (4/10), mais de 5 mil militares foram escalados para atuar exclusivamente nas eleições, resultando em uma das eleições mais seguras no Distrito Federal. "Nossa tendência é repetir esse modelo no segundo turno, com alguns ajustes", explicou o coronel. Ainda segundo Palhares, além do policiamento motorizado, tecnologias como drones e equipamentos com inteligência artifical são hábeis em reconhecer indivíduos pela face.

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O esquema de segurança prevê o acompanhamento de todas as etapas do processo eleitoral, desde a guarda e a distribuição das urnas até a instalação dos equipamentos nos locais de votação. Segundo o oficial, o trabalho das forças de segurança não se limita ao dia da eleição. “O planejamento começa desde o início do processo eleitoral. Acompanhamos todas as etapas, inclusive o período posterior à votação”, declarou.

A corporação também monitora manifestações políticas e atua para evitar confrontos entre grupos adversários. De acordo com o coronel, a organização dos atos busca impedir a coincidência de horários e locais, especialmente quando há divergências políticas entre os participantes. Em caso de confronto, os policiais trabalham para separar os envolvidos e evitar o agravamento da situação. “O eleitor deve votar com tranquilidade e segurança, respeitando quem pensa diferente dele”, ressaltou.

Além do policiamento nas ruas, a PMDF pretende utilizar drones com visão termal e equipamentos com inteligência artificial para reconhecimento facial e leitura de placas. "O DF 360°, por exemplo, reúne um conjunto de câmeras que permite aos policiais nas ruas receber, em tempo real, alertas sobre veículos com registros de furto ou roubo diretamente nos celulares", adiciona.

Com o uso de reconhecimento facial por inteligente artificial, a corporação ainda consegue identificar pessoas com mandados de prisão em aberto.

Ao abordar questões de trânsito, o coronel citou um exemplo em que manifestantes denunciaram nas redes sociais que a PMDF estaria multando os veículos de ativistas de um movimento na Asa Sul, no último domingo (18/10). "Não aconteceu dessa forma. Entretanto, caso uma infração de trânsito seja detectada, a atuação do agente vai ser de acordo com a lei, de maneira indistinta. Não importa de qual lado político seja a manifestação", esclareceu

A operação será realizada em conjunto com outros órgãos de segurança pública, como o Corpo de Bombeiros Militar do DF, o Detran-DF, a Polícia Civil e a Secretaria de Administração Penitenciária. A PMDF também prevê ampliar o uso de recursos tecnológicos. Segundo o coronel, a expectativa é que, até janeiro, os policiais já estejam operando com câmeras corporais, além do reforço da estrutura de drones e câmeras veiculares.

Assista à entrevista completa: