Celina Leão descarta debate com Leandro Grass e diz ter sido desrespeitada

Governadora também acusou o adversário de buscar se promover na mídia ao dividir o mesmo espaço com ela - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Após participar de sabatina na TV Record, nesta quarta-feira (21/10), a governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), descartou a possibilidade de participar de novos debates com o adversário Leandro Grass (PT). A candidata justificou a decisão ao fato de ter se sentido desrespeitada pelo petista durante os encontros anteriores e ao longo da campanha eleitoral.

“Não pretendo me encontrar com o Leandro para um debate. No último debate, ele me interrompeu várias vezes, gritava, me xingava de mentirosa no meio da minha fala. Ele não merece. Ele não quer debater”, declarou Celina.

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A governadora também acusou o adversário de buscar se promover na mídia ao dividir o mesmo espaço com ela, em vez de discutir propostas para o DF. Segundo a candidata, ela participou de mais de cinco debates durante a campanha, mas não conseguiu desenvolver suas falas nos encontros com Grass.

“Se ele (Leandro) quisesse debater sobre a cidade, eu iria, mas ele não debate, não me deixa falar. No último, foi muito grave, pois ele desrespeitou as pessoas que estavam lá e me interrompeu três vezes. Homem nenhum me interrompe”, afirmou.

Em sabatina no SBT Brasília, o candidato ao GDF Leandro Grass também participou de uma sabatina, na manhã desta quarta-feira. Ele criticou táticas de campanha de sua rival e disse que tomará medidas judiciais. “A campanha dela foi a mais baixa da história do DF. Um coordenador de campanha dela usou a minha voz feita em inteligência artificial para atribuir falas que eu nunca falei. Ela também alega que não vai aos debates porque eu grito demais com ela e isso é mentira”, disse.

Último ato de campanha

Celina Leão também anunciou que a última atividade de campanha será realizada no sábado (24/10), às 16h, na Torre de TV, em Brasília. A mobilização, batizada de “Bloquinho do 11 e 22”, prevê uma caminhada e um momento de oração.

“A última atividade de campanha. O ‘Bloquinho do 11 e 22’ vai estar lá para fazer a última caminhada, uma oração pela nossa nação e está na mão do Senhor aquilo que a gente lutou tanto”, declarou a candidata.