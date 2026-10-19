Saiba como consultar se o seu local de votação mudou no segundo turno

De acordo com o tribunal, os eleitores devem checar os respectivos locais de voto por meio dos canais oficiais da corte antes de saírem de casa - (crédito: Divulgação/Senado Federal)

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) anunciou mudanças nos locais de votação para o segundo turno das eleições de 2026 para parte dos eleitores. A informação, comunicada na última sexta-feira (16/10), provocará mudanças, até o momento, para 554 seções eleitorais. O segundo turno está marcado para este domingo (25/10).

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De acordo com o tribunal, os eleitores devem checar os respectivos locais de voto por meio dos canais oficiais da corte antes de saírem de casa. A consulta pode ser feita por aplicativo. A verificação também pode ser feito pelo Autoatendimento Eleitoral e pelo assistente virtual ChatVote. A ferramenta está disponível nos sites do TSE e dos TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) dos estados.

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Saiba como checar eventuais mudanças no local de voto:

No aplicativo, é necessário, primeiro, baixá-lo nas respectivas plataformas, sejam elas Android ou IOS. O app é disponibilizado de forma gratuita. Ele também pode ser usado como forma de identificação na hora de votar. Ali, ainda é possível ver os dados atualizados sobre o local de votação.

Após acessar o app informe os dados solicitados. Em seguida, olhe para a barra de opções próximo ao pé da tela do celular. Ali, estará escrito, no segundo ícone da esquerda para direita "onde votar". Basta conferir e, então, sair de casa.

Na internet, é possível acessar o site do TSE ou do respectivo Tribunal Regional Eleitoral (TREs), a depender do estado, e consultar informações, ou, até mesmo, regularizar pendências. Basta entrar no site e clicar na aba "Autoatendimento Eleitoral". Em seguida, vá em "consultas", e clique em "onde votar". É preciso preencher dados como número do título, CPF ou nome, e, depois, clicar em "entrar".

Já o ChatVote é um assiste virtual da Justiça Eleitoral, que funciona por meio de inteligência artificial. É preciso ir ao site do TSE para acessá-lo, e localizar, no canto inferior direito da tela, o respectivo ícone. Basta clicar nele e digitar a dúvida.