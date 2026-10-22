Celina visita novo Centro TEA educacional e anuncia unidade em Samambaia

Segundo Celina, a proposta é integrar o atendimento educacional às ações da rede pública de ensino - (crédito: Ana Carolina Alves/CB/D.A.Press)

Governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP) afirmou que o Centro TEA, especializado no atendimento educacional de crianças com transtorno do espectro autista (TEA), foi idealizado a partir de demandas de famílias e profissionais da educação. Durante visita técnica ao espaço, nesta quinta-feira (22/10), a governadora disse que pretende expandir o modelo para outras regiões administrativas, com a próxima unidade prevista para Samambaia.

“A ideia é ter um em cada cidade, para ser um centro de referência para as nossas crianças autistas. Nós quisemos trazer o que há de mais moderno e de melhor. Aquilo que é melhor tem que ser para a população”, declarou.

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Segundo Celina, a proposta é integrar o atendimento educacional às ações da rede pública de ensino. “Esse equipamento é ligado à área da educação, para que os nossos professores tenham um lugar para fazer todo um acompanhamento das nossas crianças com TEA dentro da rede de ensino”, afirmou.

A governadora citou a dificuldade de dimensionar a demanda por atendimento especializado devido à falta de diagnósticos formalizados. De acordo com ela, a estimativa é de que cerca de 13 mil estudantes da rede pública necessitem desse tipo de apoio. “Eu tinha uma fila de 17 mil pessoas neurodivergentes, que pediam consulta e que não tinham laudos. Não tenho ainda essa fila fechada, porque eu não tenho os laudos”, pontuou.

Celina afirmou que governo trabalha com a APAE e as secretarias de Saúde e Educação para ampliar os diagnósticos e integrar os atendimentos. “Eu preciso saber quantas consultas essa criança faz na área da saúde e quantos atendimentos recebe na educação. São atendimentos diferentes, mas que precisam se completar. Nós vamos fazer isso”, ressaltou.

A senadora Damares Alves (Republicanos) esteve presente na visita e se emocionou, afirmando que aquela era sua pauta e que muitas famílias seriam beneficiadas com o equipamento.