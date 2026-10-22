"Quem decide o resultado é o povo", afirma Grass sobre pesquisa

O candidato ao Governo do Distrito Federal (GDF) Leandro Grass (PT) afirmou ao Correio que quem decide o resultado das eleições é o povo, em resposta às pesquisas eleitorais divulgadas nas últimas duas semanas. Questionado sobre a Pesquisa do Correio/Opinião Inteligência Política, na qual o candidato aparece com 40,7% dos votos válidos, Grass respondeu que seguirá virando voto com diálogo.

Apesar do aumento percentual em relação às pesquisas do primeiro turno, onde ele aparecia com 20,9%, Grass segue atrás da atual governadora do DF. De acordo com o candidato do PT, ele seguirá na tentativa de mostrar a diferença entre a sua proposta e a da adversária Celina Leão (PP). "Se a maioria das pesquisas do primeiro turno estivesse certa, nós não estaríamos no segundo turno. Quem decide o resultado é o povo, na urna. Até o último minuto possível, seguirei incansável conversando com as pessoas", afirmou Grass, na manhã desta quinta-feira (22/10), a 3 dias do segundo turno.

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No levantamento dos votos válidos, a candidata do Partido Progressista aparece com 59,3%. A margem de erro é de 3,3 pontos percentuais para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%. Registrada na Justiça Eleitoral com o número DF-08851/2026, a pesquisa foi a campo entre 16 e 19 de outubro, com 1.006 entrevistas presenciais em 31 Regiões Administrativas (RAs). Esta é a sexta e última rodada nas eleições de 2026.