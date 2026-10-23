"Sem virada no DF", apostam gestores do Opinião Inteligência Política

22.10.2026 Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press. CB.Poder. Alexandre Garcia, CEO da OPINI..O Intelig..ncia Pol..tica, e Carlos Andr.. Machado, diretor de neg..cios da OPINI..O, s..o os entrevistados do CB.Poder Elei....es de hoje. Na bancada: Denise Rothenburg e Ana Maria Campos. - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

A candidata à reeleição, Celina Leão (PP), chega à reta final da disputa ao Palácio do Buriti com cenário favorável sobre o oponente, Leandro Grass (PT), segundo o CEO, Alexandre Garcia, e o diretor de negócios do Opinião — Inteligência Política, Carlos André Machado. Eles analisaram, ontem, a sexta rodada da pesquisa Correio/Opinião Inteligência Política em entrevista ao CB.Poder — parceria entre o jornal e a TV Brasília. Na corrida à Presidência da República, os especialistas apontam Flávio Bolsonaro (PL) como favorito no Distrito Federal, mesmo com empate técnico com Lula (PT). Segundo eles, a tendência de voto à direita no eleitorado local e o crescimento de Flávio nas pesquisas reforçam essa perspectiva, embora a disputa nacional permaneça acirrada.

Há possibilidade de virada nas eleições para o GDF?

Garcia: Temos um cenário bastante consolidado e favorável à governadora. No primeiro turno, ela já mostrava seu poder e capacidade de vencer naquela ocasião. Por uma situação específica, ela acabou não levando. Com poucos votos necessários para que ela fosse eleita, ela conseguiu captar boa parte da migração de votos dos outros candidatos e está praticamente consolidada.

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Existe algo que possa acontecer para uma virada?

Machado: Acredito que não. Leandro Grass (PT) cresceu muito na última rodada que fizemos. Mesmo assim, ele tem uma certa distância em relação ao presidente Lula, que tem uma votação maior do que a de Grass no DF. Então, é nesse ponto que Grass pode crescer um pouco mais. Ou seja, ele pode tentar igualar sua votação à de Lula no DF. Mesmo que isso ocorra, ele não tem como ultrapassar, com base na nossa análise dos dados, a votação de Celina.

Celina liderou todas as seis pesquisas que realizamos. Ela nunca esteve ameaçada?

Machado: Não. Ela veio em uma crescente. A grande mudança dessas eleições foi a saída de José Roberto Arruda (PSD). Celina se consolidou e o resultado das urnas certamente vai, na nossa opinião, refletir o resultado da nossa pesquisa e de outras que estão sendo divulgadas.

Durante a campanha, Celina foi muito criticada pelos adversários, especialmente em relação à crise BRB-Master. Por que esses problemas não desestabilizam a campanha da governadora?

Machado: Ela foi muito hábil em se descolar do assunto BRB-Master, até porque não apareceram grandes menções a ela. No momento em que o ex-governador Ibaneis Rocha (MDB) desistiu de participar da eleição, é como se ele tivesse levado esse peso com ele.

Como avalia as intenções de voto para presidente no DF?

Garcia: Ele é muito mais favorável para Flávio Bolsonaro (PL) do que para Lula (PT). Nesta reta final, temos visto um equilíbrio entre os dois lados, com números muito próximos. Mas, nas nossas pesquisas e nas de quase todos os institutos, Flávio está sempre à frente. A margem de erro aponta um empate técnico, mas, quando você começa a olhar para várias fotografias tiradas por empresas distintas, colocando sempre um candidato à frente, temos mais segurança para dizer que Flávio é o favorito no DF. Se olharmos para o passado das eleições de Jair Bolsonaro e outros cenários, vemos que existe uma tendência para o voto na direita. Então, nossa expectativa é que, no domingo, nós tenhamos Flávio Bolsonaro com cerca de 55 a 58% dos votos válidos, e Lula entre 42 e 45%. Portanto, a expectativa é que Flávio ganhe a eleição no âmbito do DF.

Há um cenário muito dividido. Pode haver uma surpresa?

Machado: No DF, se olharmos para os votos de Lula, notaremos que eles praticamente não se alteraram. O Flávio estava atrás do Lula desde o início. Aqui, Flávio cresceu oito pontos percentuais, enquanto nacionalmente ele cresceu na faixa de 4 pontos. Isso se observarmos as pesquisas recentes do primeiro turno. Então, aqui, Flávio realmente se consolidou. Acho, inclusive, que mais do que o próprio Bolsonaro na eleição passada. Agora, nacionalmente, temos um cenário bastante disputado. A diferença de voto vai ser muito pequena.

O que é possível tirar desta rodada da pesquisa?

Garcia: Para governador, 80% dos entrevistados apostam na vitória de Celina. Em relação à Presidência da República, há um sentimento de que as coisas estão incertas. Há um certo favoritismo de Flávio, a partir daquilo que as pesquisas apontam. Nessa reta final, o presidente Lula conseguiu se aproximar, e vários trackings mostram empates. Vai ser voto a voto, mas a série histórica indica uma probabilidade mais favorável de que essa eleição seja vencida por Flávio.

Consideram que os eleitores que dizem que ainda podem mudar o voto estão esperando que algo inesperado aconteça?

Garcia: As escolhas feitas pelos eleitores, nos dias de hoje, vão muito mais no sentido de escolher aquele que pode vencer quem eu não quero que seja eleito. As decisões são menos pautadas por afinidade ou por motivos que sejam relevantes. Há um ambiente de polarização em que muitos dos votos são decididos pelos motivos errados. Essas pessoas não têm voto convicto naquele candidato. Elas se posicionam com essa expectativa, embora tenham declarado o seu voto.

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti