Celina faz balanço de gestão e defende investimentos em saúde e segurança

Celina vai apostar na internação voluntária humanizada e a expansão da rede de Centros de Atenção Psicossocial (CAPs) - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora do Distrito Federal e candidata à reeleição, Celina Leão (PP), apresentou o balanço dos primeiros cinco meses à frente do Executivo e detalhou as prioridades para um eventual próximo governo. A candidata sublinhou a experiência administrativa e a sólida governabilidade alcançada com o apoio da maioria dos parlamentares da bancada do DF no Congresso Nacional.

No setor da saúde, a candidata salientou os marcos recentes, como a realização de 20 mil cirurgias eletivas e mais de 200 mil consultas, além da afetação de R$ 50 milhões em contratos com a rede privada para mitigar os procedimentos retidos.

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Celina destacou igualmente as reformas estruturais em centros obstétricos, como no HRAN e no Hospital Regional de Ceilândia, bem como a instalação de tomógrafos em Sobradinho e Samambaia. No campo da assistência social e da saúde mental, a gestora destacou a aposta na internação voluntária humanizada e a expansão da rede de Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), que passaram de nove para 22 unidades. Ela evidenciou ainda a entrega do primeiro CAPs Infantil da história do Distrito Federal, localizado no Gama, e a projeção do Hospital São Vicente de Paulo como polo de referência.

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“Hoje o meu policial sabe que ele pode ir para a rua, ele pode prender vagabundo, que ele tem suporte, ele tem o aval”, afirmou a governadora em sabatina de um portal de notícias local. Relativamente à mobilidade urbana e à infraestrutura, Celina Leão apontou a conclusão do estudo de viabilidade técnica para a Linha 2 do Metrô — um projeto com 78 km de extensão e previsão de concurso para 15 novos vagões —, com capacidade para duplicar o fluxo diário de passageiros. A candidata lembrou também os investimentos em passeios públicos no Plano Piloto, a construção de ciclovias e a criação do Tech Hub para dinamizar a economia local.

A estratégia para o setor dos transportes engloba uma auditoria rigorosa aos subsídios anuais, a implementação progressiva do programa Tarifa Zero para famílias inscritas no CadÚnico e a criação de um consórcio integrado com o estado de Goiás. A gestora defendeu também a autonomia fiscal do DF face às alterações no Fundo Constitucional e apontou avanços na educação, com a contratação de milhares de professores.

“O problema do BRB (é que) ele tem uma interferência política horrorosa. Todos os meus adversários no primeiro turno falavam mal do banco. Eles abriam os instagrans, 'o BRB quebrou'”, declarou, ao contestar os reflexos políticos e a falta de apoio financeiro da União à liquidez do Banco de Brasília.

A chefe do executivo local mencionou ainda o esforço na consolidação de alianças e na articulação de uma frente ampla com mais de 12 partidos, reforçada pela adesão do PSD no segundo turno, o que assegura estabilidade política para governar com pragmatismo.

“Nós fizemos uma campanha limpa, e no primeiro turno sofremos muito ataque, sofremos novamente no segundo ataque, segundo turno ataques, né, que foram dirigidos a nós, fake news, acusações levianas”, afirmou a candidata, ao rejeitar as manobras de oposição e enaltecer o foco em propostas concretas.

A candidata apelou à confiança do eleitorado e lembrou a importância de votar no número 11, reiterando o compromisso de dar continuidade a um modelo de gestão focado em entregas diretas à população e no desenvolvimento do DF para as próximas décadas.