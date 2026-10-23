Celina defende incentivos à economia e promete ampliar uso de IA no DF

Para colocar a proposta em prática, a candidata explicou que pretende utilizar inteligência artificial (IA) para analisar os dados registrados nas ouvidorias do governo - (crédito: Foto: Ed Alves/C.B/D.A Press)

A candidata ao Governo do Distrito Federal (GDF) Celina Leão (PP) defendeu a diversificação da economia local com investimentos em tecnologia, turismo e novos polos comerciais. Durante entrevista ao GPS Lifetime, no Brasília Shopping, nesta sexta-feira (23/10), ela citou o Tech Hub, cujas obras têm previsão de começar em janeiro, e afirmou que a iniciativa poderá contribuir para a geração de 10 mil postos de trabalho. A candidata também anunciou a realização de quatro fóruns de desenvolvimento econômico e mencionou a criação de um Polo da Beleza, voltado a empresas do setor de cosméticos, além de uma área atacadista para distribuição de alimentos.

Celina também apontou o turismo de negócios, de eventos e cívico como áreas com potencial de crescimento no DF. Para ela, a capital precisa ampliar sua projeção como destino turístico nacional e aproveitar a estrutura já existente para atrair visitantes. “A nossa capital tem a possibilidade de ser "A" capital. Para que quando falem do Brasil, que falem: ‘Não, vamos para Brasília’”, afirmou. A candidata também citou a economia criativa como um dos segmentos que podem contribuir para a diversificação das atividades econômicas.

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Segurança pública e ambiente de negócios

Na relação com o setor produtivo, Celina afirmou que pretende manter os impostos sem reajustes e garantir segurança jurídica aos empreendedores. Segundo ela, os empresários também demandam investimentos em segurança pública para que os estabelecimentos funcionem sem ocorrências de roubos e furtos. A candidata declarou que, durante sua gestão, o DF alcançou o posto de capital mais segura do país, mas reconheceu que ainda existem desafios. “Isso não significa que nós não temos problema. O Brasil é um país violento, então estar em primeiro não significa que nós não podemos lutar cada vez mais”, disse.

Habitação e revitalização do centro

Na área habitacional, Celina defendeu a oferta de moradias para diferentes faixas de renda, com alternativas tanto para famílias que conseguem financiar um imóvel quanto para aquelas que dependem de programas sociais. Ela também afirmou que pretende ampliar a regularização de áreas e a distribuição de lotes para pessoas cadastradas em programas habitacionais, conciliando a política de moradia com o planejamento urbano e a preservação do tombamento de Brasília. “Você tem que ofertar para todo mundo, aquele que consegue acessar, aquele que consegue pagar uma prestação e aquele que não consegue pagar nada”, declarou.

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A candidata também destacou um projeto de revitalização do Setor Comercial Sul, com previsão de uso residencial, funcionamento de estabelecimentos por 24 horas e renovação do mobiliário urbano. Segundo ela, a proposta busca transformar a região em um espaço com maior circulação de pessoas, oferta de moradia e atividades comerciais, a exemplo de centros urbanos de outras capitais. Celina afirmou que o projeto foi desenvolvido em parceria com o comércio e que a proposta seria encaminhada ainda neste mês. Ela também mencionou o incentivo a distritos criativos em outras regiões do DF, como Ceilândia.

Inteligência artificial na gestão pública

Celina afirmou que pretende ampliar o uso de inteligência artificial (IA) para monitorar serviços públicos, analisar dados e identificar problemas com mais rapidez. Segundo a candidata, a tecnologia pode produzir relatórios em tempo real e auxiliar na avaliação do trabalho dos servidores e na identificação das principais demandas da população. Ela citou experiências de monitoramento na área da saúde e defendeu a instalação de mecanismos de avaliação dos serviços em hospitais e unidades básicas de saúde. “Ela consegue fazer o monitoramento de dados e gerar relatórios em tempo real”, afirmou, ao defender o uso da ferramenta para aprimorar a gestão.

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A candidata também relacionou a tecnologia à valorização dos servidores públicos, com a possibilidade de conceder gratificações ou incentivos por produtividade aos profissionais elogiados no atendimento à população. A proposta prevê utilizar dados das ouvidorias para identificar os funcionários com melhor desempenho. Celina afirmou, ainda, que pretende manter o acompanhamento das demandas registradas pelos cidadãos e usar as informações para orientar decisões administrativas. Segundo ela, o objetivo é reconhecer o trabalho dos servidores e melhorar a prestação dos serviços públicos.