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Prisão

Quatro pessoas são detidas por tráfico de drogas no Recanto das Emas

Ação do 27º BPM apreendeu entorpecentes e arma branca; três dos envolvidos são adolescentes

Os policiais localizaram sete porções de cocaína, 23 porções de maconha, três porções de haxixe e uma faca - (crédito: Divulgação/PMDF)
Os policiais localizaram sete porções de cocaína, 23 porções de maconha, três porções de haxixe e uma faca - (crédito: Divulgação/PMDF)

Quatro pessoas foram detidas por envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (23/10), no Recanto das Emas. A ação foi realizada por volta das 6h por uma equipe do 27º Batalhão da Polícia Militar (PMDF) durante patrulhamento ostensivo na Quadra 201.

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Os suspeitos foram abordados nas proximidades de um quiosque da região. Durante as buscas, os policiais localizaram sete porções de cocaína, 23 porções de maconha, três porções de haxixe e uma faca. Entre os detidos, três são adolescentes e foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) para o registro de ato infracional analógico ao tráfico. O único adulto do grupo foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia.

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Carlos Silva

Repórter

Formado em Jornalismo na Universidade de Brasília (UnB). É repórter na editoria de Cidades do Correio Braziliense. Tem interesse em jornalismo de dados e temas ligados à segurança pública.

Por Carlos Silva
postado em 23/10/2026 14:23
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