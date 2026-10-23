Quatro pessoas são detidas por tráfico de drogas no Recanto das Emas

Os policiais localizaram sete porções de cocaína, 23 porções de maconha, três porções de haxixe e uma faca - (crédito: Divulgação/PMDF)

Quatro pessoas foram detidas por envolvimento com o tráfico de drogas, na manhã desta sexta-feira (23/10), no Recanto das Emas. A ação foi realizada por volta das 6h por uma equipe do 27º Batalhão da Polícia Militar (PMDF) durante patrulhamento ostensivo na Quadra 201.

Os suspeitos foram abordados nas proximidades de um quiosque da região. Durante as buscas, os policiais localizaram sete porções de cocaína, 23 porções de maconha, três porções de haxixe e uma faca. Entre os detidos, três são adolescentes e foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente II (DCA II) para o registro de ato infracional analógico ao tráfico. O único adulto do grupo foi conduzido à 27ª Delegacia de Polícia.

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