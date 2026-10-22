Enfermeira do DF morre durante lua de mel em Portugal

Enfermeira do DF morre aos 29 anos durante lua de mel em Portugal - (crédito: Fotos: Cedido ao Correio )

A viagem que Amanda Marinho Nascimento e o marido, Tiago Nascimento, planejaram para celebrar o início da vida a dois terminou em uma perda inesperada. A enfermeira, moradora de Ceilândia (DF), morreu aos 29 anos, na quarta-feira (21/10), durante a lua de mel em Portugal. Ela sofreu uma reação alérgica grave a camarão após almoçar em um restaurante na cidade de Leiria. O quadro evoluiu para uma parada cardiorrespiratória.

Casados havia apenas 11 dias, Amanda e Tiago realizavam dois sonhos durante a viagem: oficializar a união e conhecer o Vaticano. Depois de passarem alguns dias na Itália, seguiram para Leiria, em Portugal, onde visitariam parentes dela. A volta ao Brasil estava prevista para esta sexta-feira (23/10).

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Ao Correio, Tiago contou que o dia havia começado tranquilamente. O casal almoçou em um restaurante e, cerca de duas horas depois, quando já estava na casa de familiares, Amanda começou a apresentar os primeiros sintomas da reação alérgica, incluindo falta de ar e inchaço no pescoço. “Ligamos para a emergência e fomos para o hospital. Não deu tempo de chegar. No meio do caminho, paramos o carro até a chegada da ambulância, que fez todos os procedimentos iniciais”, relatou.

Segundo o marido, Amanda foi inicialmente atendida em um hospital de Leiria, mas precisou ser transferida para o Hospital Universitário de Coimbra. Foi na unidade que a morte foi constatada. Ela sofreu uma parada cardiorrespiratória.

Sonhos interrompidos

Ainda tentando lidar com a perda, Tiago lembrou da felicidade da esposa com os planos que os dois estavam realizando. O casamento havia ocorrido em 10 de outubro, e o casal tinha uma vida inteira pela frente. “Eu e a Amanda nos casamos recentemente. Estávamos em lua de mel, realizamos o sonho de nossas vidas, que era casar e conhecer o Vaticano. Ficamos alguns dias lá e depois viemos para Portugal, para visitar uns parentes dela”, contou.

Ao falar sobre a companheira, ele destacou a dedicação ao trabalho e as qualidades que marcaram a convivência dos dois. “Amanda sempre foi dedicada em tudo o que fazia. Era uma excelente enfermeira, uma mulher incrível, doce, meiga, de uma humildade extrema. Infelizmente, veio a falecer tão nova, aos 29 anos”, disse.

A dimensão da perda também se mistura à interrupção dos planos que o casal ainda pretendia realizar. “Tínhamos muitos planos pela frente. Poxa, ela estava muito feliz com o que estávamos vivendo”, lamentou Tiago.

Família pede ajuda

Diante da morte inesperada, Tiago e os familiares de Amanda precisam de ajuda para custear as despesas burocráticas e os procedimentos necessários para trazer o corpo da enfermeira de volta ao Brasil, além dos gastos com o sepultamento.

Para quem puder contribuir, o marido disponibilizou uma chave Pix em nome de Tiago Nascimento dos Santos: 027.298.441-80.









