Demetrius Gomes Cavalcanti toma posse como desembargador do TJDFT

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) empossou, nesta sexta-feira (23/10), no Tribunal Pleno, Demetrius Gomes Cavalcanti, no cargo de desembargador. Promovido pelo critério de merecimento, ele recebeu cumprimentos de autoridades, colegas e familiares. Natural de Campina Grande, na Paraíba, o magistrado tem uma trajetória de mais de 30 anos de carreira e exercia o cargo de juiz de Direito de 2º grau.

Posse do desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti no TJDFT (foto: Reisy Ruzzi/Divulgação)

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O presidente do TJDFT, desembargador Jair Soares, destacou a experiência profissional, a formação acadêmica e a atuação de Cavalcanti no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-DF). Para Jair Soares, a dedicação ao estudo e o aprimoramento intelectual são indispensáveis ao exercício da magistratura diante das transformações tecnológicas e da complexidade das demandas sociais. “Sua experiência e seu conhecimento serão valiosos para o Tribunal”, afirmou.

Posse do desembargador Demetrius Gomes Cavalcanti no TJDFT (foto: Reisy Ruzzi/Divulgação)

Representando a governadora do Distrito Federal, Celina Leão, o consultor jurídico do GDF, Jonas Modesto, ressaltou que a promoção traduz o reconhecimento de uma carreira pautada pela dedicação ao serviço público. O procurador-geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios, Georges Seigneur, enfatizou a cooperação entre o Ministério Público e o Tribunal na busca por uma prestação jurisdicional cada vez melhor. Em nome da advocacia, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal (OAB-DF), Paulo Maurício Siqueira, destacou a promoção por merecimento, o relacionamento do magistrado com os advogados e sua dedicação ao atendimento dos cidadãos.

Natural de Campina Grande, na Paraíba, Demetrius Gomes Cavalcanti exercia o cargo de juiz de Direito de 2º grau.

Com informações do TJDFT