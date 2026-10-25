Eleitores de Planaltina avaliam transporte público no domingo de votação

O transporte público foi avaliado de maneiras diferentes por eleitores do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 de Planaltina neste domingo (25/10) de eleição. Enquanto alguns relataram tranquilidade no deslocamento, outros demonstraram preocupação com as dificuldades enfrentadas por passageiros que dependem dos ônibus para chegar aos locais de votação.
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Moradora da região da Estância, em Planaltina, Jaciara de Jesus Correia Santos, de 42 anos, auxiliar de consultório odontológico, decidiu utilizar o Uber para chegar ao local de votação depois de ouvir relatos de pessoas próximas sobre problemas com os ônibus. Segundo ela, um amigo contou que enfrentou demora e dificuldades durante o trajeto até a seção eleitoral.“Ele foi pegar o ônibus para ir votar e estava horrível, estava demorando demais. Pelo que ele me contou, passou horas e horas, dando voltas e voltas para chegar até o local da votação dele e já tinha demorado muito pra passar, por isso decidimos não pegar hoje”, relatou Jaciara. A experiência compartilhada pelo amigo influenciou a decisão da eleitora de recorrer ao transporte por aplicativo.
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Já o fuzileiro naval da Marinha Kassio Ferreira Lima, de 26 anos, utilizou o transporte público neste domingo e avaliou a experiência de maneira positiva. Apesar de perceber uma quantidade significativa de passageiros, ele afirmou que conseguiu realizar o deslocamento sem grandes dificuldades. “Estava com muita gente, bem lotado, mas deu para ir tranquilo. Não demorou, porque eu avalio o aplicativo e só saio de casa quando faltam dois minutos para o ônibus vir”, contou.
Para o eleitor José Ribamar Neves da Silva, de 52 anos, auxiliar de serviços gerais e morador de Arapoanga, o transporte público funcionou bem neste domingo. Ele foi de ônibus até o CEF 01 para votar, mas destacou que a avaliação positiva se restringe à experiência daquele dia. Na rotina de trabalho, segundo ele, a situação costuma ser diferente.“Hoje, para falar a verdade, foi bem tranquilo. Na semana, quando a gente sai todos os dias para trabalhar, poderia ser assim igualmente foi hoje. Bastante ônibus é o que falta aqui para nós, aqui em Planaltina. Hoje foi ótimo, por mim era assim sempre, vários ônibus ”, afirmou.
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