Eleitores de Planaltina avaliam transporte público no domingo de votação

O transporte público foi avaliado de maneiras diferentes por eleitores do Centro de Ensino Fundamental (CEF) 01 de Planaltina neste domingo (25/10) de eleição. Enquanto alguns relataram tranquilidade no deslocamento, outros demonstraram preocupação com as dificuldades enfrentadas por passageiros que dependem dos ônibus para chegar aos locais de votação.



Moradora da região da Estância, em Planaltina, Jaciara de Jesus Correia Santos, de 42 anos, auxiliar de consultório odontológico, decidiu utilizar o Uber para chegar ao local de votação depois de ouvir relatos de pessoas próximas sobre problemas com os ônibus. Segundo ela, um amigo contou que enfrentou demora e dificuldades durante o trajeto até a seção eleitoral.“Ele foi pegar o ônibus para ir votar e estava horrível, estava demorando demais. Pelo que ele me contou, passou horas e horas, dando voltas e voltas para chegar até o local da votação dele e já tinha demorado muito pra passar, por isso decidimos não pegar hoje”, relatou Jaciara. A experiência compartilhada pelo amigo influenciou a decisão da eleitora de recorrer ao transporte por aplicativo.

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Já o fuzileiro naval da Marinha Kassio Ferreira Lima, de 26 anos, utilizou o transporte público neste domingo e avaliou a experiência de maneira positiva. Apesar de perceber uma quantidade significativa de passageiros, ele afirmou que conseguiu realizar o deslocamento sem grandes dificuldades. “Estava com muita gente, bem lotado, mas deu para ir tranquilo. Não demorou, porque eu avalio o aplicativo e só saio de casa quando faltam dois minutos para o ônibus vir”, contou.



Para o eleitor José Ribamar Neves da Silva, de 52 anos, auxiliar de serviços gerais e morador de Arapoanga, o transporte público funcionou bem neste domingo. Ele foi de ônibus até o CEF 01 para votar, mas destacou que a avaliação positiva se restringe à experiência daquele dia. Na rotina de trabalho, segundo ele, a situação costuma ser diferente.“Hoje, para falar a verdade, foi bem tranquilo. Na semana, quando a gente sai todos os dias para trabalhar, poderia ser assim igualmente foi hoje. Bastante ônibus é o que falta aqui para nós, aqui em Planaltina. Hoje foi ótimo, por mim era assim sempre, vários ônibus ”, afirmou.





