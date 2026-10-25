Confusão em escola da Asa Norte termina com duas pessoas detidas

O Correio entrevistou a mulher alguns minutos antes do acontecimento - (crédito: Vitória Torres/CB/DA Press)

Uma confusão na Escola Classe 415 Norte, na Asa Norte, terminou com duas pessoas detidas neste domingo (25/10), durante o segundo turno das eleições. A ocorrência começou por volta das 18h, quando os portões da unidade escolar foram fechados e uma idosa de 92 anos foi impedida de entrar para votar.

Moradores que acompanhavam a situação de cima de um prédio próximo começaram a questionar o impedimento da eleitora, dando início à confusão. Eles desceram e começaram a defender que a eleitora tinha o direito de votar.

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Por volta das 18h30, a senhora se dirigiu à escola para assinar uma ata, registrando que não conseguiu votar. Durante o tumulto, uma mulher foi detida por desacato aos policiais. Com a chegada dos militares à unidade escolar, com três viaturas, a situação se intensificou, e os agentes utilizaram spray de pimenta contra três pessoas.

O Correio entrevistou a mulher alguns minutos antes do acontecimento (foto: Vitória Torres/CB/DA Press)

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Na saída da viatura, um homem com sinais de embriaguez se jogou sobre o veículo e também foi detido por desobediência.

O que diz a SPP-DF

Sobre o episódio, o secretário de segurança pública do DF, Alexandre Patury, comentou que “há muitas movimentações acontecendo pela cidade”, o que dificulta o monitoramento de alguns casos pontuais. “Estamos vendo tudo o que está acontecendo, essas coisas pontuais estão chegando a todo momento”, disse. O gestor da pasta afirmou que não conseguiu apurar o episódio. Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular. Ainda referente àaessa confusão na Escola Classe da 415 Norte, o secretário garantiu que irá apurar o fato. “Por enquanto, não tem como falar se a Polícia Militar seguiu as orientações. Eu não sei ainda tudo sobre o fato. Preciso de um tempo para apurar se está tudo certo”, enfatizou. Fique por dentro das notícias que importam para você! O secretário ainda disse que diversas informações estão circulando sobre organizações de protestos e atos políticos em diferentes partes da cidade. “Há grupos que estão se mobilizando com um trio na frente do Museu Nacional para quando sair os resultados, tem um trio em uma outra quadra da cidade. Estamos mobilizando policiais para toda parte da cidade”, afirmou.