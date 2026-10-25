Confusão em escola da Asa Norte termina com duas pessoas detidas

Sobre o episódio, o secretário de segurança pública do DF, Alexandre Patury, comentou que “há muitas movimentações acontecendo pela cidade”, o que dificulta o monitoramento de alguns casos pontuais. “Estamos vendo tudo o que está acontecendo, essas coisas pontuais estão chegando a todo momento”, disse. O gestor da pasta afirmou que não conseguiu apurar o episódio.
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Ainda referente àaessa confusão na Escola Classe da 415 Norte, o secretário garantiu que irá apurar o fato. “Por enquanto, não tem como falar se a Polícia Militar seguiu as orientações. Eu não sei ainda tudo sobre o fato. Preciso de um tempo para apurar se está tudo certo”, enfatizou.
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O secretário ainda disse que diversas informações estão circulando sobre organizações de protestos e atos políticos em diferentes partes da cidade. “Há grupos que estão se mobilizando com um trio na frente do Museu Nacional para quando sair os resultados, tem um trio em uma outra quadra da cidade. Estamos mobilizando policiais para toda parte da cidade”, afirmou.
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Vitória TorresRepórter
Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.