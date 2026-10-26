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ELEIÇÕES

DF registrou o terceiro maior aumento de votos de Lula no 2º turno

Presidente recebeu quase 150 mil votos a mais no Distrito Federal no segundo turno, chegando a 45,72% dos votos válidos, segundo dados do TSE

Lula conquistou quase 150 mil votos a mais no DF em relação ao primeiro turno - (crédito: Juan BARRETO / AFP)
Lula conquistou quase 150 mil votos a mais no DF em relação ao primeiro turno - (crédito: Juan BARRETO / AFP)

O Distrito Federal foi a terceira unidade da Federação em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mais ampliou a votação do primeiro para o segundo turno. Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o petista recebeu 7,61% mais votos na capital federal na segunda etapa da disputa.

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Lula conquistou quase 150 mil votos a mais no DF em relação ao primeiro turno. Em 4 de outubro, o presidente havia recebido 675.627 votos. No segundo turno, o número subiu para 825.224, o equivalente a 45,72% dos votos válidos no DF.

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Flávio Bolsonaro passou de 909.616 votos no primeiro turno para cerca de 979 mil no segundo, alcançando 54,28% dos votos válidos no Distrito Federal.

O DF ficou atrás apenas de Goiás, onde Lula ampliou a votação em 9,28%, e de São Paulo, que registrou aumento de 7,95%. O estado paulista tem o maior eleitorado do país.

Na sequência, aparecem Rio de Janeiro (7,49%), Amapá (7,17%), Minas Gerais (7,10%), Sergipe (6,78%), Rio Grande do Sul (6,43%), Paraná (6,2%) e Paraíba (6,15%).

Com o resultado das urnas, Luiz Inácio Lula da Silva foi reeleito presidente da República pela quarta vez, após a disputa do segundo turno das eleições. 

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Amanda S. Feitoza

Jornalista formada pela UnB, com passagens pela Secretaria de Segurança Pública do DF, pelo Instituto Federal de Brasília (IFB) e pela Máquina CW. Entusiasta nas áreas de cultura, educação e redes sociais, integra a equipe do CB-Online.

Por Amanda S. Feitoza
postado em 26/10/2026 13:01
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