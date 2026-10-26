Sinpol-DF parabeniza Lula e destaca prioridades para a segurança pública

Reeleição de Lula, parabenizada pelo Sinpol-DF, foca em segurança pública, combate ao crime e valorização policial - (crédito: Ricardo Stuckert)

O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF) parabenizou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória obtida nas urnas e pela reeleição ao comando da Presidência da República. O pronunciamento parte da primeira entidade de classe de policiais civis fundada no Brasil.

Em nome dos integrantes da categoria no Distrito Federal em uma postagem no Instagram, a diretoria desejou pleno sucesso no novo mandato presidencial e expressou votos de êxito na condução das diretrizes do país.

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Prioridades estratégicas para a segurança pública

A entidade sindical manifestou a expectativa de que a área da segurança pública permaneça inserida no rol de prioridades do Governo Federal. A manifestação salienta a necessidade de destinação de recursos para áreas estruturantes.

As frentes pontuadas pela instituição como prioritárias incluem:

o fortalecimento contínuo da investigação criminal;

o combate qualificado ao crime organizado;

a valorização constante dos policiais civis brasileiros.

O sindicato avalia que o investimento estrutural nas corporações e o devido reconhecimento aos profissionais compõem elementos fundamentais. Essa postura visa fortalecer a capacidade investigativa do Estado, além de gerar mais segurança e justiça à sociedade brasileira.

Interlocução governamental e modernização da PCDF

O Sinpol-DF reafirmou sua disposição para manter canais permanentes de diálogo com a administração federal. A postura reitera o compromisso da categoria com o Governo Federal no debate de pautas de interesse coletivo.

A organização policial declarou interesse em contribuir, conjuntamente com as demais entidades representativas do segmento, na formulação de políticas públicas voltadas à modernização das Polícias Civis.

O objetivo do trabalho compartilhado é assegurar avanços estruturados na valorização profissional dos quadros policiais, direcionando especial atenção aos servidores que integram a Polícia Civil do DF (PCDF).

Confira a íntegra do pronunciamento do Sinpol-DF

Sinpol-DF parabeniza Lula pela reeleição à Presidência da República

O Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (Sinpol-DF), primeira entidade sindical de policiais civis fundada no Brasil, parabeniza o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória nas urnas e pela reeleição à Presidência da República.

Desejamos sucesso no novo mandato e esperamos que a segurança pública continue entre as prioridades do Governo Federal, com investimentos no fortalecimento da investigação criminal, no combate ao crime organizado e na valorização dos policiais civis brasileiros.

O Sinpol-DF reafirma sua disposição para manter o diálogo com o Governo Federal e contribuir, ao lado das demais entidades representativas, para a construção de políticas públicas que promovam a modernização das Polícias Civis e avanços na valorização profissional da categoria, especialmente da Polícia Civil do DF (PCDF).

Acreditamos que investir nas Polícias Civis e valorizar seus profissionais é fundamental para fortalecer a capacidade investigativa do Estado e garantir mais segurança e justiça à população brasileira.

Em nome dos policiais civis do DF, saudamos o presidente reeleito e desejamos êxito na condução do país.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.