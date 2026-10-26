Adasa discute abastecimento de água e esgotamento sanitário nesta terça (27)

Adasa deve divulgar novas informações sobre concurso em novembro - Papo de Concurseiro -

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) vai promover uma audiência pública de monitoramento operacional dos serviços de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no DF. O encontro será realizado nesta terça-feira (27/10), às 10h, com a intenção de obter subsídios e informações adicionais a respeito da minuta de resolução dos serviços

A audiência pública será realizada no Auditório Humberto Ludovico, na sede da Adasa (SAIN, antiga Estação Rodoferroviária, térreo). A população que tiver o interesse pode participar presencialmente ou a distância, por meio de transmissão simultânea em videoconferência.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As contribuições escritas devem ser enviadas para o e-mail AP-006-2026@adasa.df.gov.br até esta terça. O evento será gravado e ficará disponível na mesma página da audiência. A minuta de resolução e os documentos que a fundamentam estarão disponíveis no site da Adasa.