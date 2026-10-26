PMDF aborda 88 pessoas e apreende drogas e armas em operação em Ceilândia

PMDF intensifica policiamento em Ceilândia Centro com a Operação Guardião da Ordem - (crédito: PMDF/Divulgação)

Durante uma ação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em Ceilândia Centro, nesta segunda-feira (26/10), 88 pessoas foram abordadas e com elas foram encontradas 60 porções de maconha, facas e um simulacro de arma de fogo. A operação batizada como Guardião da Ordem com reforço do policiamento nas CNM 1 e 2 e nas áreas próximas.

Segundo a corporação, entre os itens apreendidos pelos policiais do 8º Batalhão da polícia militar, estava um simulacro de arma de fogo que foi encontrado entre objetos recolhidos durante uma ação envolvendo pessoas em situação de rua. A PMDF não detalhou a quantidade de facas apreendidas.

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PMDF intensifica policiamento em Ceilândia Centro com a Operação Guardião da Ordem (foto: PMDF/Divulgação)

A PMDF informou que a operação tem como objetivo prevenir delitos, preservar a ordem pública e manter a organização dos espaços públicos da região. "A iniciativa dá sequência às operações Pronta Resposta e Comando Tático, realizadas anteriormente na região, com o objetivo de intensificar o policiamento ostensivo, combater práticas ilícitas e prevenir a criminalidade", comunicou