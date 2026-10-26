Quadrilha é detida com drogas, dinheiro e munições em Samambaia

Durante as investigações, os policiais localizaram os suspeitos e apreenderam cinco tabletes de maconha, aproximadamente 700 gramas de cocaína e cerca de dois quilos de skunk - (crédito: PMDF/Divulgação)

Quatro pessoas, entre elas um cidadão cubano, foram presas durante uma operação contra o tráfico de drogas nas regiões da QR 210 e da QR 607, em Samambaia, nesta segunda-feira (26/10). Durante a ação, foram apreendidos tabletes e porções de maconha, cocaína, skunk e crack, além de R$ 7,2 mil em dinheiro, duas munições e outros materiais.

Leia também: PMDF aborda 88 pessoas e apreende drogas e armas em operação em Ceilândia

A operação foi realizada pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Grupo Tático Operacional (GTOP 22), do 2º Batalhão, após denúncias de que um homem monitorado pelo serviço de inteligência da corporação estaria envolvido com o tráfico de drogas em Taguatinga e Samambaia. Segundo os policiais, o suspeito iria fazer uma transação de entorpecentes nas localidades indicadas. A ação também contou com o apoio do Batalhão de Polícia Militar com Cães (BPCães).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Durante as investigações, os policiais localizaram os suspeitos e apreenderam cinco tabletes de maconha, aproximadamente 700 gramas de cocaína e cerca de dois quilos de skunk. Além disso, também foram encontradas porções de cocaína, skunk, maconha e crack fracionadas para comercialização.

A operação resultou, ainda, na apreensão de duas balanças de precisão, R$ 7,2 mil em espécie e duas munições: uma de calibre 9 mm e outra de calibre .40. Três pássaros silvestres foram encontrados durante a ação.

Os quatro detidos e todo o material apreendido foram encaminhados à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia).