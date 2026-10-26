Dois homens são presos em São Sebastião durante comemoração de eleitores

Segundo a PM, a ocorrência foi no Bairro Residencial Oeste, em São Sebastião - (crédito: PMDF/Divulgação)

Um tumulto que terminou com a prisão de dois homens pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ocorreu durante a comemoração de eleitores em frente a uma distribuidora no bairro Residencial Oeste, em São Sebastião, na noite deste domingo (25/10). De acordo com a corporação, uma grande aglomeração, acompanhada de carros de som, estaria obstruindo a via pública na altura da DF-463. Ao tentarem dispersar o público, os policiais teriam sido atacados por populares.

Ainda conforme a PMDF, a ocorrência foi registrada por volta da meia-noite desta segunda-feira (26/10) e atendida por policiais do 21º Batalhão de Polícia Militar, com apoio de equipes do 5º e do 20º batalhões. Após receberem denúncias sobre a obstrução da via, os militares foram ao local e, segundo a corporação, tentaram dialogar com o público para dispersar a aglomeração, mas não conseguiram liberar a pista.

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Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, policiais aparecem atirando contra o público com armas que disparam balas de borracha. Confira as imagens na íntegra:

Em nota, a PMDF informou que algumas pessoas estariam arremessando pedras e garrafas de vidro contra os policiais e as viaturas. Segundo a corporação, a situação exigiu o uso progressivo da força, incluindo agentes químicos e munição de impacto controlado.

De acordo com a PMDF, quatro viaturas tiveram a lataria danificada pelo impacto dos objetos arremessados. Dois homens apontados como envolvidos no tumulto foram presos em flagrante e conduzidos à 30ª Delegacia de Polícia.