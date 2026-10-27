"Quero ter um governo que cuide das pessoas", ressalta Celina Leão

A governadora reeleita do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que pretende manter, nos próximos quatro anos, o ritmo de trabalho adotado desde que assumiu o Executivo local. Em entrevista ao CB Poder — parceria entre a TV Brasília e o Correio Braziliense, ela agradeceu aos eleitores pela confiança e disse que a prioridade será melhorar a qualidade de vida da população, especialmente das pessoas em situação de vulnerabilidade.

“A partir do momento que você ganha, você é governadora de todos, daqueles que votaram em você, daqueles que não votaram em você. Quero ter um governo realmente que cuide das pessoas e de muito trabalho, que é o nosso ritmo” declarou. Segundo Celina, a próxima gestão será marcada por “trabalho, presença, entrega, escuta e um governo com sensibilidade”.

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A chefe do Executivo afirmou que pretende manter uma gestão próxima dos moradores das regiões administrativas e destacou o papel das mulheres na política. “As mulheres têm realmente uma diferença, nós somos diferentes. Apesar de termos a mesma capacidade, a mulher tem um olhar especial”, afirmou.

Entre as iniciativas que devem continuar, a governadora citou o programa GDF na Sua Porta, que leva serviços e ações do governo às regiões administrativas. Segundo ela, a experiência durante a campanha reforçou a intenção de manter a presença do Executivo nas cidades. “Se eu conseguir manter isso na campanha, com 21 GDFs na Sua Porta, eu vou conseguir manter no governo”, afirmou.

Celina disse que pretende visitar as regiões administrativas com frequência, autorizar serviços e acompanhar a resolução de problemas locais. “A presença da governadora quase que toda semana, numa das nossas regiões administrativas, cuidando da cidade, dando ordens de serviço, resolvendo problemas locais, tendo aquele olhar muito próximo da população”, explicou.

Celina ressaltou, ainda, que a presença do governo nas cidades precisa resultar em soluções concretas, e não apenas em visitas institucionais. Ela afirmou que costuma percorrer as regiões administrativas para ouvir moradores e buscar respostas para demandas antigas. “Não é uma presença também que vai para fazer só firula, é uma presença com solução”, declarou.

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A governadora reconheceu que não é possível realizar todas as mudanças em poucos meses, mas avaliou que o período inicial à frente do Executivo serviu para demonstrar o ritmo que pretende manter. “Você não consegue fazer todas as mudanças que você quer em cinco meses. Mas você deixa muito claro o ritmo do seu governo, o ritmo da sua equipe, e quem se alinhar com você vai ter que estar no mesmo espírito”, ressaltou.