SSP-DF registra 53 acionamentos por suspeitas eleitorais no 2º turno

A Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP-DF) apresentou um balanço das ocorrências registradas durante o segundo turno das eleições, realizado no domingo (25/10). Segundo o secretário, Alexandre Rabelo Patury, a Polícia Militar (PMDF) contabilizou 53 acionamentos ao 190 relacionados a suspeitas eleitorais até as 17h. No primeiro turno, foram 46 registros.

As ocorrências envolveram denúncias de possíveis irregularidades durante a votação, encaminhadas aos órgãos responsáveis conforme a natureza de cada caso. A Polícia Federal (PF) cuidou dos procedimentos relacionados aos crimes eleitorais.

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A PF registrou 11 termos circunstanciados de ocorrência (TCOs) no primeiro turno; no segundo, foram três ocorrências. Já o Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) realizou 22 atendimentos no primeiro turno e 12 no segundo.

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), por sua vez, informou cinco registros no primeiro turno e 221 no segundo, principalmente em razão de operações de combate à alcoolemia e de fiscalização de estacionamento irregular.

Para Patury, a atuação conjunta das forças de segurança foi fundamental para garantir a tranquilidade durante a votação. "O principal resultado da operação foi a preservação da normalidade do processo eleitoral, com atuação integrada das forças de segurança e da Justiça Eleitoral", afirmou. "É importante destacar que o sucesso de uma operação de segurança não se mede apenas pelo número de prisões, mas principalmente pelos conflitos que conseguimos evitar", ressaltou Patury.

De acordo com a PMDF, até as 17h, havia recebido mais de 2,1 mil ligações. Entre os atendimentos relacionados ao processo eleitoral, foram registradas suspeitas de boca de urna, desentendimentos em locais de votação e situações envolvendo desacato, desobediência e resistência. Parte dos casos foi resolvida no próprio local, enquanto outros resultaram em encaminhamentos à Polícia Federal, à Justiça Eleitoral e a delegacias da Polícia Civil.

Entre os casos registrados no segundo turno, o secretário destacou uma suspeita de boca de urna envolvendo uma mesária no Gama e uma ocorrência de propaganda eleitoral irregular com carro de som no Riacho Fundo. O episódio que mais chamou a atenção, segundo ele, foi a utilização de cola em uma tecla de urna eletrônica. A pessoa envolvida foi conduzida e presa pela Polícia Federal.

Houve conduções por desacato e resistência no Guará, no Guará II, na Asa Norte e no Jardim Botânico, além de encaminhamentos para apuração de possíveis infrações eleitorais em Brazlândia, Sobradinho, Riacho Fundo e Estrutural.

Em São Sebastião, na DF-463, dois suspeitos foram detidos após o arremesso de pedras e garrafas contra policiais durante uma intervenção para liberar a via. Quatro viaturas foram danificadas, e os envolvidos foram encaminhados à 30ª Delegacia de Polícia.

*Estagiária sob a supervisão de Patrick Selvatti