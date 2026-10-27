Novo Qualifica DF Móvel abre mais de 900 vagas em cursos gratuitos

O Novo Qualifica DF Móvel disponibiliza 907 vagas gratuitas para cursos presenciais de formação profissional. A oportunidade atende moradores de Taguatinga Sul, Cruzeiro, São Sebastião e Sol Nascente interessados em aprender uma profissão, ampliar a renda ou retornar ao mercado de trabalho.
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A iniciativa do Governo do Distrito Federal ocorre por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET-DF), com execução do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional (INESQ). O edital prioriza pessoas em vulnerabilidade social e laboral.
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Estrutura das aulas e benefícios
As capacitações somam 80 horas de carga horária nas áreas de beleza, cuidados, empreendedorismo, tecnologia e serviços. Os alunos recebem lanche diário, uniforme, squeeze, kit aluno e kit de certificação condizente com a especialidade escolhida. A obtenção do certificado exige cumprimento dos requisitos de frequência e aproveitamento.
As atividades ocorrem em dois turnos: das 14h às 18h e das 18h30 às 21h30. Os candidatos podem se inscrever em até dois cursos na mesma unidade móvel, desde que optem por períodos distintos.
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Vagas disponíveis por região
As opções de qualificação estão distribuídas em quatro unidades móveis instaladas nas regiões contempladas:
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Taguatinga Sul (230 vagas): administração e empreendedorismo, crochê criativo, cuidador de idoso, redes sociais aplicadas ao empreendedorismo e trancista.
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Cruzeiro (227 vagas): cabeleireiro, consultor de imagem e marketing pessoal, cuidador de idoso, fotografia e edição profissional: do básico à publicação e técnicas de decorações com balões.
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São Sebastião (225 vagas): administração e empreendedorismo, estética facial, manicure e pedicure, manutenção de celular e massagem terapêutica.
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Sol Nascente (225 vagas): administração e empreendedorismo, manicure e pedicure, redes sociais aplicadas ao empreendedorismo, técnicas de decorações com balões e trancista.
Inscrições e matrícula
O cadastro deve ser efetuado no site www.sedet.df.gov.br entre 3 e 17 de novembro. Quem precisar de suporte para preencher o formulário eletrônico pode comparecer a uma Agência do Trabalhador, de segunda a sexta-feira.
A lista de selecionados será divulgada a partir de 18 de novembro no portal da secretaria. A confirmação da matrícula ocorrerá de 18 a 23 de novembro nas Agências do Trabalhador indicadas no edital ou nas próprias estruturas móveis.
Os convocados precisam apresentar CPF, documento de identificação com foto e comprovante de endereço no Distrito Federal ou declaração de próprio punho. As aulas começam no dia 24 de novembro.
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Endereços de atendimento
Informações adicionais podem ser obtidas pelo número (61) 3773-9559, disponível para chamadas telefônicas e WhatsApp. As unidades móveis funcionam nas seguintes localidades:
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Taguatinga Sul: na QSE 15, Área Especial 1, Praça da Vila Dimas.
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Cruzeiro: no SHCES Quadra 609, Lote 02, em frente ao Ginásio do Cruzeiro.
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São Sebastião: na Quadra 101, Conjunto 08, estacionamento da Administração Regional.
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Sol Nascente: no SHSN, Chácara 81, Conjunto H, Lote 10A, em frente à Igreja Evangélica Redenção.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.