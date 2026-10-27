Novo Qualifica DF Móvel abre mais de 900 vagas em cursos gratuitos

A unidade móvel do programa Qualifica DF oferece cursos profissionalizantes gratuitos e itinerantes para a população do Distrito Federal - (crédito: Divulgação)

O Novo Qualifica DF Móvel disponibiliza 907 vagas gratuitas para cursos presenciais de formação profissional. A oportunidade atende moradores de Taguatinga Sul, Cruzeiro, São Sebastião e Sol Nascente interessados em aprender uma profissão, ampliar a renda ou retornar ao mercado de trabalho.

A iniciativa do Governo do Distrito Federal ocorre por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (SEDET-DF), com execução do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Qualificação Profissional (INESQ). O edital prioriza pessoas em vulnerabilidade social e laboral.

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Estrutura das aulas e benefícios

As capacitações somam 80 horas de carga horária nas áreas de beleza, cuidados, empreendedorismo, tecnologia e serviços. Os alunos recebem lanche diário, uniforme, squeeze, kit aluno e kit de certificação condizente com a especialidade escolhida. A obtenção do certificado exige cumprimento dos requisitos de frequência e aproveitamento.

As atividades ocorrem em dois turnos: das 14h às 18h e das 18h30 às 21h30. Os candidatos podem se inscrever em até dois cursos na mesma unidade móvel, desde que optem por períodos distintos.

Vagas disponíveis por região

As opções de qualificação estão distribuídas em quatro unidades móveis instaladas nas regiões contempladas:

Taguatinga Sul (230 vagas): administração e empreendedorismo, crochê criativo, cuidador de idoso, redes sociais aplicadas ao empreendedorismo e trancista.

Cruzeiro (227 vagas): cabeleireiro, consultor de imagem e marketing pessoal, cuidador de idoso, fotografia e edição profissional: do básico à publicação e técnicas de decorações com balões.

São Sebastião (225 vagas): administração e empreendedorismo, estética facial, manicure e pedicure, manutenção de celular e massagem terapêutica.

Sol Nascente (225 vagas): administração e empreendedorismo, manicure e pedicure, redes sociais aplicadas ao empreendedorismo, técnicas de decorações com balões e trancista.

Inscrições e matrícula

O cadastro deve ser efetuado no site www.sedet.df.gov.br entre 3 e 17 de novembro. Quem precisar de suporte para preencher o formulário eletrônico pode comparecer a uma Agência do Trabalhador, de segunda a sexta-feira.

A lista de selecionados será divulgada a partir de 18 de novembro no portal da secretaria. A confirmação da matrícula ocorrerá de 18 a 23 de novembro nas Agências do Trabalhador indicadas no edital ou nas próprias estruturas móveis.

Os convocados precisam apresentar CPF, documento de identificação com foto e comprovante de endereço no Distrito Federal ou declaração de próprio punho. As aulas começam no dia 24 de novembro.

Endereços de atendimento

Informações adicionais podem ser obtidas pelo número (61) 3773-9559, disponível para chamadas telefônicas e WhatsApp. As unidades móveis funcionam nas seguintes localidades:

Taguatinga Sul: na QSE 15, Área Especial 1, Praça da Vila Dimas.

Cruzeiro: no SHCES Quadra 609, Lote 02, em frente ao Ginásio do Cruzeiro.

São Sebastião: na Quadra 101, Conjunto 08, estacionamento da Administração Regional.

Sol Nascente: no SHSN, Chácara 81, Conjunto H, Lote 10A, em frente à Igreja Evangélica Redenção.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.