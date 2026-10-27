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Inscrições para bolsas de estudos da Defensoria Pública se encerram em 8/11

Para concorrer, é preciso ser estudante da rede pública e ter concluído curso gratuito oferecido pela Defensoria Pública 'Conhecer Direito'

As inscrições seguem abertas até dia 8 de novembro - (crédito: Divulgação)
As inscrições seguem abertas até dia 8 de novembro - (crédito: Divulgação)

O prazo das inscrições na seleção para as bolsas de estudo do Projeto Conhecer Direito, da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), se encerra em 8 de novembro. Exclusivo para estudantes da rede pública, o programa prevê bolsas integrais para serem usadas em 2027 em cursos de graduação de faculdades e de centros universitários e em cursos preparatórios para vestibulares, para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) e de redação. 

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Para receber a bolsa, é preciso ter concluído todos os sete módulos do curso gratuito Conhecer Direito, coordenado pela Escola Superior da DPDF. Com 70 horas de aulas, a proposta é levar conhecimento jurídico para a população ao falar sobre direitos fundamentais, princípios constitucionais e situações do cotidiano. Ele é oferecido à distância e aberto para todos na plataforma de ensino a distância da Defensoria (escolaead.defensoria.df.gov.br).

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A inscrição para o processo seletivo também deve ser feita por meio dessa plataforma. Basta entrar no curso e preencher o formulário. Interessados precisam enviar documento de identidade com foto e comprovante de que o ensino médio foi cursado na rede pública. A seleção, uma prova objetiva sobre os temas do curso, está prevista para 13 de dezembro, no DF. 

A inscrição é gratuita. Aqueles que não preenchem todos os requisitos para o recebimento da bolsa podem preencher o formulário para realizar a prova caso desejem participar como treineiros.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado 

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Manuela Sá**

Estagiária

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiária da Editoria Cidades DF do Correio Braziliense

Por Manuela Sá**
postado em 27/10/2026 15:43 / atualizado em 27/10/2026 15:44
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