Inscrições para bolsas de estudos da Defensoria Pública se encerram em 8/11

As inscrições seguem abertas até dia 8 de novembro - (crédito: Divulgação)

O prazo das inscrições na seleção para as bolsas de estudo do Projeto Conhecer Direito, da Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF), se encerra em 8 de novembro. Exclusivo para estudantes da rede pública, o programa prevê bolsas integrais para serem usadas em 2027 em cursos de graduação de faculdades e de centros universitários e em cursos preparatórios para vestibulares, para o Programa de Avaliação Seriada (PAS) da Universidade de Brasília (UnB) e de redação.

Leia também: Novo Qualifica DF Móvel abre mais de 900 vagas em cursos gratuitos

Para receber a bolsa, é preciso ter concluído todos os sete módulos do curso gratuito Conhecer Direito, coordenado pela Escola Superior da DPDF. Com 70 horas de aulas, a proposta é levar conhecimento jurídico para a população ao falar sobre direitos fundamentais, princípios constitucionais e situações do cotidiano. Ele é oferecido à distância e aberto para todos na plataforma de ensino a distância da Defensoria (escolaead.defensoria.df.gov.br).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A inscrição para o processo seletivo também deve ser feita por meio dessa plataforma. Basta entrar no curso e preencher o formulário. Interessados precisam enviar documento de identidade com foto e comprovante de que o ensino médio foi cursado na rede pública. A seleção, uma prova objetiva sobre os temas do curso, está prevista para 13 de dezembro, no DF.

A inscrição é gratuita. Aqueles que não preenchem todos os requisitos para o recebimento da bolsa podem preencher o formulário para realizar a prova caso desejem participar como treineiros.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado