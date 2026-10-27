Blitz em distribuidora de bebidas em Santa Maria resulta em duas prisões

Dois homens foram presos, na madrugada desta terça-feira (27/10), suspeitos de praticarem diferentes crimes. O caso ocorreu em uma distribuidora de bebidas no Condomínio Porto Rico, Quadra 16 da 3ª Etapa, em Santa Maria, às 00h50. O estabelecimento acumulava sucessivos descumprimentos de ordens legais da Polícia Militar que determinavam o encerramento das atividades e o fechamento das portas após a meia-noite por meio de Termos de Compromisso Individual (TCIs).

Durante a fiscalização feita pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), o responsável pelo estabelecimento foi pego em flagrante vendendo produto proibido para consumo a um menor de idade. Além disse frequentadores do comércio estavam consumindo drogas, bebidas alcoólicas e cigarros, com dois menores de idade.

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Durante a abordagem, os policiais identificaram um homem que portava uma arma branca e utilizava tornozeleira eletrônica. Após consulta no sistema, foi constatado que o indivíduo cumpria pena em regime semiaberto pelo crime de tráfico de drogas, além de estar fora do horário permitido fora de casa, cometendo falta grave por descumprimento de decisão judicial.

Os envolvidos foram encaminhados à 33º Delegacia de Polícia (Santa Maria). O responsável pelo comércio foi preso em flagrante por desobediência e por vender produto com componentes que causam dependência a menor. Já o detento monitorado foi conduzido pela infração e pelo descumprimento das medidas do regime prisional.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado





