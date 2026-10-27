"As mulheres terão um novo olhar sobre a política", ressalta Celina Leão

A governadora citou iniciativas voltadas às mulheres e às famílias como exemplos de políticas públicas que pretende fortalecer - (crédito: Narcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora reeleita do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que a presença de mulheres em cargos de liderança política representa um avanço, mas também aumenta a responsabilidade de ampliar a participação feminina nos espaços de poder. Ela destacou que o DF é o único estado da Federação com quatro mulheres em cargos majoritários — três senadoras e a governadora — e relacionou o cenário à trajetória de outras lideranças femininas.

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“Furar esse teto é muito difícil, tem que ter muita resiliência, muita força. Mas eu acredito que as mulheres terão um novo olhar sobre a política que vivemos”, declarou durante o CB Poder — parceria da TV Brasília com o Correio Braziliense.

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A governadora citou iniciativas voltadas às mulheres e às famílias como exemplos de políticas públicas que pretende fortalecer. Entre elas, mencionou a criação da Casa da Mãe Atípica, no Parque da Cidade, espaço destinado a acolher mães de pessoas com deficiência ou outras condições que exigem cuidados específicos. “Ninguém nunca havia pensado em cuidar daquelas mães. Aquelas mães estão exaustas de cuidar. Quem cuida de quem cuida?”, afirmou.

Celina destacou a abertura de um segundo centro de atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), em Taguatinga, vinculado à área da educação, para apoiar o encaminhamento de crianças identificadas pela rede pública de ensino.

A chefe do Executivo ainda mencionou um convênio firmado com a APAE para ampliar o atendimento a pessoas com neurodivergência. Para a governadora, as iniciativas refletem uma gestão atenta às demandas relatadas por mulheres, professoras e famílias. “É uma escuta poderosa, que você escuta e toma providência. Esse é o olhar, é um olhar muito feminina, é diferente”, ressaltou.