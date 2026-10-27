Cinco capivaras morrem ao serem atropeladas no Lago Sul

Na madrugada desta terça-feira (27/10), cinco capivaras foram encontradas mortas nas proximidades do acesso ao Lago Sul. Os animais permaneceram na pista durante parte da manhã. Segundo o Batalhão Ambiental da Polícia Militar (BPMA), a principal suspeita é de que os animais tenham sido atropelados, mas as investigações irão seguir para determinar a causa das mortes.

A corporação ainda informou que a retirada dos animais mortos não cabe ao batalhão, ficando sob responsabilidade do Serviço de Limpeza Urbana (SLU). O serviço confirmou que as capivaras já foram recolhidas. O SLU ressalta, ainda que, ao encontrar animais mortos em vias públicas, o cidadão deve informar a ocorrência e indicar a localização por meio do telefone 162 ou do site www.participa.df.gov.b para que o SLU tome conhecimento da situação e adote as providências.

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Para garantir a segurança de motoristas, o Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF e equipes de fiscalização de trânsito realizaram a interdição da via durante o trabalho de remoção dos animais. Após a conclusão do serviço, a via foi liberada.

O Batalhão Ambiental reforçou a importância da direção responsável, especialmente em áreas como o Lago Sul, que fica próximo ao Lago Paranoá, local com alta concentração de capivaras. “A Polícia Militar (PMDF) orienta os condutores a reduzirem a velocidade, redobrarem a atenção e respeitarem a sinalização, principalmente durante a noite e a madrugada”, ressaltou a corporação.

Caso haja atropelamento de alguma animal, a orientação dos militares é que o condutor pare em algum local seguro e acione os órgão competentes. “A omissão de socorro à animal em situação de ferimento ou vulnerabilidade pode configurar infração penal”, reforçou a PMDF em nota.

Outro caso

Em 10 de dezembro de 2025, dois filhotes de capivaras foram atropelados, na região do Trevo de Triagem Norte, localizado no final da Asa Norte. O Correio observou que os animais estavam sem-vida, e um deles foi jogado no meio da via, negligenciados pelo condutor responsável pelo atropelamento.

Em 10 de julho de 2025, uma família de capivaras foi atropelada no Lago Sul, nas primeiras horas da manhã. O grupo tinha 14 animais, sendo que 12 morreram na hora. O Batalhão de Polícia Ambiental da Polícia Militar do DF informou que o comunicado do acidente de trânsito chegou às 5h40.