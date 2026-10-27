Guará e Plano Piloto receberão ações de acolhimento em 17 endereços

O Distrito Federal terá ações de acolhimento e assistência social para pessoas em situação de vulnerabilidade, nesta quarta-feira (28/10). Com previsão de começar às 9h, as ações ocorrerão em 17 endereços distintos no Guará e no Plano Piloto.

A atuação, que será coordenada pela Casa Civil, envolve diversas secretarias como a Secretaria de Desenvolvimento Social (SEDES-DF), a Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística (DF Legal), entre outras. Além também de terem apoio da Polícia Civil, do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Limpeza Urbana (SLU).

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De acordo com a DF Legal, as pessoas em situação de vulnerabilidade terão possibilidades de ofertas de serviços em áreas como saúde, educação e assistência social, além de orientações sobre cuidados com animais domésticos e benefícios como deslocamento interestadual.

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Também será oferecido um auxílio de R$ 600 para as pessoas que não têm condição de pagar aluguel. Além disso, poderão ingressar em abrigos, programas de qualificação profissional e o cadastro para unidades habitacionais.

Após o atendimento, a DF Legal fará o desmonte das estruturas e o transporte dos pertences pessoais para o local indicado pelo ocupante. Caso não haja um local indicado, os objetos serão levados a um depósito, localizado no SIA Trecho 4, lotes 1380/1420. Para não haver custos para o responsável, a retirada deve ser feita em até 60 dias.

O local das ações no Guará será no Setor Residencial Indústria e Abastecimento (SRIA) I e II e na Igreja evangélica Tenda da Libertação. Já no Plano Piloto, será na Via N2, próximo a 5ª Delegacia de Polícia, no Setor de Garagens Oficiais Norte (SGON) e no Setor de Grandes Áreas Norte (SGAN).

Estagiário sob supervisão de Márcia Machado