Caseiro é resgatado de trabalho análogo à escravidão no Lago Norte

Família mantinha o caseiro em um imóvel, onde ele vivia em condições em precarizadas - (crédito: MPT/Divulgação)

Um caseiro de 56 anos foi identificado como vítima de trabalho análogo à escravidão no Lago Norte. O Ministério Público do Trabalho no Distrito Federal (MPT-DF) investiga a família que estaria explorando o trabalhador e usando os dados dele como "laranja" das cinco empresas associadas aos seus empregadores. De acordo com órgão, a vítima recebia cerca de R$ 200 por semana e não usufruía do direito à férias, exercendo funções de jardinagem e cuidados com animais em uma jornada exaustiva durante 28 anos.

Na última sexta-feira (23/10), a Justiça do Trabalho determinou que os investigados pagassem uma pensão mensal equivalente à um salário mínimo ao caseiro, além de uma indenização de R$ 2 milhões: sendo R$ 1,5 milhão por danos morais individuais e outros R$ 500 mil por danos morais coletivos. O homem residia em um cômodo de serviço na residência dos patrões. Em 1998, ele chegou a capital, vindo da Bahia. À época, ele começou a trabalhar como caseiro em uma residência no Núcleo Rural Córrego do Torto.

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Segundo a procuradora do Trabalho Lys Sobral Cardoso a vítima não possuía telefone celular, nem conta bancária, e a carteira de trabalho dele ficava em posse de uma integrante da família. Durante as investigações, foi descoberto que os membros da família transferiam participações empresariais para o nome do trabalhador, chegando ao ponto de colocá-lo como único sócio e administrador de alguns dos negócios da família. Em uma das sociedades, a vítima figurava como dona de 90% do capital social, apesar de ter declarado às equipes de fiscalização que nunca trabalhou em nenhuma dessas empresas.











Ainda conforme o MPT-DF, foram identificadas seis execuções judiciais no nome do caseiro, sendo três delas fiscais. O juiz Márcio Roberto Andrade Brito, da 10ª Vara do Trabalho de Brasília, classificou os indícios de utilização indevida da identidade do trabalhador como robustos, e as operações societárias denunciam características de fraude.

O homem, que possui baixa escolaridade, demonstrou não saber o que era uma empresa e vivia em condições precárias. Por isso, foi determinado que ele tivesse acompanhamento de uma rede de assistência social, uma vez que ele ainda optou por permanecer no imóvel, mesmo reconhecendo a condição análoga à escravidão, por falta de alternativas de subsistência, além de dependência material em relação aos empregadores.

Na decisão judicial, ainda foi estabelecido o bloqueio de até R$ 324,2 mil em ativos financeiros pertencentes aos quatro membros da família investigada. A investigação, que é realizada junto à Polícia Federal e ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), começou após uma denúncia anônima, realizada em agosto de 2026, resultando em uma fiscalização pela Auditoria-Fiscal e pela PF, no mesmo mês.

Entre as infrações praticadas pelos empregadores estão: jornada exaustiva, uma vez que a intensidade das atividades comprometia a saúde e dignidade do caseiro; condições degradantes e inadequadas de trabalho, higiene e moradia e servidão por dívida, pois a família restringia a liberdade do caseiro por dívidas atribuídas à ele.

O MPT-DF ainda destacou que a presença de apenas uma das modalidades, por si só, já é o suficiente para caracterizar o crime de trabalho análogo à escravidão, sem que haja necessariamente cárcere privado, ou impedimento de deixar o local.

Além das indenizações, a Justiça ainda proibiu os suspeitos de utilizarem o CPF, dados pessoais, nome ou a assinatura do caseiro em atos jurídicos. O descumprimento pode resultar em multa de R$ 50 mil, por infração. Ainda na ação movida na sexta-feira, foi determinado que a vítima e família ficassem separados pelo prazo de 3 meses, enquanto o trabalhador é acompanhado pela rede de proteção social