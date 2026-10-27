Carro capota e cai dentro de vala na EPIA Sul; uma pessoa ficou ferida

Um carro capotou, nesta tarde de terça-feira (27), e caiu dentro de uma vala na EPIA Sul, próximo ao viaduto de acesso a Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista ficou ferido após ficar preso dentro do veículo.
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Quando os bombeiros chegaram ao local, o carro estava tombado com as rodas para cima no buraco. Entre os ocupantes do veículos estavam uma mulher, que conseguiu sair do carro, e o motorista, que permanecia no interior do veículo com uma das pernas presa.
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De imediato, os militares realizaram o gerenciamento dos riscos e o resgate do motorista. Após ser socorrido, os bombeiros avaliaram a saúde do homem e o encaminharam, consciente e orientado, para uma unidade hospitalar. A CBMDF não informou a dinâmica do acidente.
*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado
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