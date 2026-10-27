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Sinistro de trânsito

Carro capota e cai dentro de vala na EPIA Sul; uma pessoa ficou ferida

O acidente ocorreu na tarde desta terça-feira (27), próximo ao viaduto de acesso a Santa Maria

Quando os bombeiros chegaram no local, o carro estava tombado com as rodas para cima no buraco - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Quando os bombeiros chegaram no local, o carro estava tombado com as rodas para cima no buraco - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro capotou, nesta tarde de terça-feira (27), e caiu dentro de uma vala na EPIA Sul, próximo ao viaduto de acesso a Santa Maria. Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), o motorista ficou ferido após ficar preso dentro do veículo.

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Quando os bombeiros chegaram ao local, o carro estava tombado com as rodas para cima no buraco. Entre os ocupantes do veículos estavam uma mulher, que conseguiu sair do carro, e o motorista, que permanecia no interior do veículo com uma das pernas presa.

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De imediato, os militares realizaram o gerenciamento dos riscos e o resgate do motorista. Após ser socorrido, os bombeiros avaliaram a saúde do homem e o encaminharam, consciente e orientado, para uma unidade hospitalar. A CBMDF não informou a dinâmica do acidente.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 27/10/2026 15:48
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