Jovem Candango abre nova turma e passa a atender 920 estudantes no DF

Reunidos ontem no Centro Universitário Estácio, em Taguatinga, 217 jovens participaram da abertura da nova turma do Projeto Jovem Candango, programa do Governo do Distrito Federal (GDF) que visa promover a formação técnico-profissional de estudantes do ensino médio entre 15 e 18 anos e jovens em situação de vulnerabilidade social. Com a nova turma, o programa passa a contemplar 920 participantes. A bolsa é de R$ 641 mais R$ 220 de auxílio alimentação, além de vale-transporte, de acordo com a necessidade de deslocamento.

Com o objetivo de proporcionar o primeiro emprego para jovens do DF, os participantes desenvolvem atividades teóricas e práticas em órgãos do GDF nas áreas de educação, administração, tecnologia e saúde, acompanhados por instrutores das instituições em que trabalham. O curso acontece no contra-turno das atividades escolares dos estudantes e tem duração de dois anos.

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No Jovem Candango, os estudantes são contemplados com carteira de trabalho assinada, vale-alimentação e vale-transporte. Marcelo Guimarães, secretário executivo de da Secretaria de Estado da Família do Distrito Federal (SEF-DF), considera que o programa é mais que uma política de governo. "É um projeto de transformação social, porque, neste primeiro emprego, sabemos que os recursos ajudam as famílias", afirma.

Para ele, essa é uma forma de "investir no futuro da cidade". "Acima de tudo é uma porta aberta para um jovem que vai ter o seu primeiro emprego. Quando ele passa pela formação, tem compreensão real de que, se seguir o compromisso, pode fazer uma carreira inclusive dentro dos próprios órgãos do governo no qual ele trabalha", afirma.

O Jovem Candango é realizado pelo GDF em colaboração com a Demà, que conduz o projeto pela Rede Nacional de Aprendizagem, Promoção Social e Integração (Renapsi).

Além de receberem acompanhamento de gestores dos órgãos que participam do processo, os participantes do programa também são acompanhados pela equipe da Demà. "Eles são monitorados e recebem também acompanhamento psicossocial do nosso time", diz.

Projeto de vida

Ronilton Gomes, estudante de 16 anos, pretende prestar concursos públicos quando terminar a escola. Para ele, o Jovem Candango é uma chance de iniciar a carreira enquanto contribui financeiramente com a família. "Decidi participar porque quero ajudar em casa e acho uma grande oportunidade", conta. "Acho o Jovem Candango uma grande forma para começar. Como já ajudo de outras formas, limpando e lavando as coisas, decidi trabalhar também."

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Aprender o funcionamento do mercado de trabalho e aprender novas habilidades são as principais motivações de Lorena Cristina, 16 anos. "Estou bem nervosa também, mas esperando algo muito bom", conta. A jovem considera a nova rotina de conciliar trabalho e estudo um desafio. "Para mim, vai ser algo novo. Mas creio que vou me acostumar ao longo do tempo", diz.

Como Ronilton, a estudante de 16 anos Isabelle Silva também se interessou pelo projeto para ajudar financeiramente em casa. Além disso, a jovem, que quer ser neurocirurgiã, já pensa no futuro: "Quero guardar parte do dinheiro para a minha faculdade." Já acostumada com atividades em ambos os turnos, Isabelle espera se adaptar com facilidade à nova rotina. "Antes do Jovem Candango, já fazia vários cursos de manhã, então será mais fácil", conta.

Com a possibilidade de atuar em diversas áreas, inclusive na da saúde, a jovem espera adquirir habilidades que levará para a vida adulta. "Ter mais conhecimento no trabalho, saber lidar mais com as pessoas e aprender a administrar algo", resume.

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado