Distritais da oposição criticam possível fuga de Flávio e celebram vitória de Lula

"É realmente um absurdo", afirmou Chico Vigilante (PT) ao comentar a possibilidade de o senador deixar o país para pedir proteção nos Estados Unidos - (crédito: Carlos Silva/CB/DA Press)

Deputados distritais da oposição criticaram, nesta terça-feira (27/10), a possível saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil com destino aos Estados Unidos. Durante sessão na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF), os parlamentares associaram o episódio ao resultado das eleições de 2026 e acusaram o bolsonarismo de não aceitar a derrota eleitoral. A notícia sobre a viagem, publicada pelo Correio, aponta que Flávio poderia pedir asilo político ao governo de Donald Trump.

“É realmente um absurdo”, afirmou Chico Vigilante ao comentar a possibilidade de o senador deixar o país para pedir proteção nos Estados Unidos. O distrital questionou a justificativa de perseguição política e argumentou que Flávio teria recorrido a essa estratégia após a derrota eleitoral. “Perde a eleição, porque as propostas dele não convenceram o eleitorado, aí foge para os Estados Unidos a pretexto de pedir asilo político”, comentou.

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O distrital também questionou a postura de Flávio em relação ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), ao lembrar que o senador havia solicitado autorização para visitá-lo. “Ele dizia que queria cuidar do pai dele, ficava pedindo a Alexandre de Moraes para dar autorização para ele visitar o pai dele lá”, afirmou. “E foi embora e largou o pai sozinho”, acrescentou.

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Ao relacionar o episódio ao resultado das eleições, Chico celebrou a vitória de Lula e destacou a mobilização de eleitores em diferentes regiões do país. “A minha maior felicidade é ver a festa democrática que aconteceu no domingo, dia 25”, disse. O deputado citou pessoas que percorreram longas distâncias e utilizaram diferentes meios de transporte para votar. Para ele, a participação popular foi determinante para o resultado. “Foi o povo brasileiro que tomou a campanha nas mãos e deu um coração para o Lula e falou: ‘Essa tarefa é nossa’”, declarou.

Gabriel Magno afirmou que a vitória de Lula representou uma virada histórica e atribuiu o resultado à mobilização de apoiadores nas ruas e nas redes sociais. “Uma virada inédita na história da República brasileira”, afirmou. O deputado destacou, ainda, que o PT participou de momentos que considera marcos da política nacional, como a eleição de um operário para a Presidência, em 2002, e a chegada de uma mulher ao cargo, em 2010.

Ao comentar a suposta saída de Flávio Bolsonaro, Gabriel classificou a atitude como uma demonstração de desrespeito à decisão das urnas. Ele questionou as circunstâncias da viagem e levantou dúvidas sobre as possíveis rotas utilizadas para deixar o país. “Não foi pelos meios institucionais, não foi pelas rotas legais”, afirmou.

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O deputado federal eleito Fábio Félix (PSol) celebrou a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2026 e atribuiu o resultado à mobilização popular durante o segundo turno. “Essa vitória não foi conquistada à toa. Ela não foi conquistada pela inércia. Essa vitória foi conquistada na rua”, afirmou durante sessão na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF).

Fábio Félix relatou ter se surpreendido com o tamanho das manifestações realizadas em Brasília durante a campanha. Segundo ele, lideranças políticas e pessoas que acompanham atos públicos há décadas disseram não se lembrar de mobilizações tão expressivas no Distrito Federal. “A gente se olhava de cima do trio, a gente via dezenas de milhares de pessoas, a gente ficava desacreditado, com tanta mobilização”, declarou. Para o distrital, a campanha se transformou em um ciclo de protestos com pautas ligadas aos direitos dos trabalhadores, à tarifa zero e às políticas sociais.

O parlamentar também destacou o desempenho de Lula no Distrito Federal e comparou os resultados das eleições presidenciais de 2022 e 2026. “Se você compara o segundo turno de 2022, nós temos 4,5% a mais para o presidente Lula no DF, 46% dos votos”, afirmou. Com base nesse crescimento, Fábio disse que os partidos de esquerda pretendem manter a mobilização para as próximas disputas. “A direita que se prepare, porque foi 41% em 22, 46 em 26, e nós vamos virar em 30. Nós vamos virar em 30”, declarou, em referência às eleições de 2030.

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O distrital criticou a postura de adversários políticos diante do resultado eleitoral e acusou o grupo bolsonarista de não reconhecer a decisão das urnas. “Eles são incapazes de reconhecer o resultado da urna e incapazes de qualquer tipo de autocrítica e escutar a voz do povo”, afirmou. Para Fábio, a campanha da direita foi marcada pelo que classificou como arrogância e pela ausência de propostas capazes de convencer o eleitorado.

Ao comentar a notícia sobre a suposta viagem do senador Flávio Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos, o deputado voltou a criticar o grupo político ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). “O líder da extrema direita mais uma vez envergonhando a extrema direita, fugindo do Brasil aparentemente pela porta dos fundos do país”, declarou.