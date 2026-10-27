Dono de distribuidora de gás é preso por fornecer cocaína a traficantes

A PCDF pede que informações sobre o tráfico de drogas sejam repassadas pelo Disque-Denúncia 197, em que o sigilo e o anonimato são garantidos - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) prendeu em flagrante, na manhã desta terça-feira (27), um empresário de 41 anos, dono de uma distribuidora de gás de cozinha no Recanto das Emas, por tráfico de drogas. Segundo as investigações, o suspeito era um dos fornecedores de cocaína para traficantes de São Sebastião e utilizava o próprio negócio para a guarda e a comercialização dos entorpecentes.

A ação foi realizada por meio da Seção de Repressão às Drogas (SRD) da 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião), que deflagrou a Operação Goat. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em quatro endereços, no Recanto das Emas e em São Sebastião.

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O principal alvo era a distribuidora de gás do empresário, onde os policiais encontraram diversas porções de cocaína, uma pistola, dinheiro em espécie e outros materiais utilizados na comercialização de drogas. Já na casa do dono da empresa, foram apreendidos mais entorpecentes, dinheiro e duas armas de fogo, além de bens materiais como um carro de luxo avaliado em R$ 210 mil e seis relógios importados.

No mesmo dia, os agentes da PCDF também cumpriram mandado contra um segundo investigado em sua residência e em uma distribuidora de bebidas, ambas em São Sebastião. No entanto, os policiais encontraram provas apenas na casa do suspeito, onde foram apreendidos R$ 28 mil em espécie escondidos sobre um guarda-roupa.

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De acordo com a PCDF, as armas localizadas estavam registradas no nome do empresário como atirador esportivo. Já as drogas serão submetidas a exame preliminar pelo Instituto de Criminalística.

Com o acúmulo de provas, o dono da distribuidora de gás foi autuado em flagrante e está a disposição da Justiça. As investigações prosseguem para identificar todos os envolvidos, a origem da droga e o destino dos recursos. A PCDF pede que informações sobre o tráfico de drogas sejam repassadas pelo Disque-Denúncia 197, garantidos o sigilo e o anonimato.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado