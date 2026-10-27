"Fez certo, foi embora": pastor Daniel de Castro defende Flávio Bolsonaro

Deputados distritais da base governista na Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) reagiram, nesta segunda-feira (27/10), às críticas da oposição à saída do senador Flávio Bolsonaro (PL) do Brasil com destino aos Estados Unidos. Enquanto o pastor Daniel de Castro (PP) defendeu a decisão do parlamentar de buscar asilo político no exterior, o deputado Hermeto (MDB) reconheceu a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu o diálogo institucional entre o governo federal e a governadora eleita do DF, Celina Leão (PP).

“Eu sou bolsonarista, votei no Flávio, votaria de novo. Fez certo, foi embora, vai buscar asilo, vai se proteger”, afirmou Daniel de Castro, ao rebater as críticas feitas por deputados da oposição. O distrital declarou ter orgulho de seu posicionamento político e disse que continuará defendendo o bolsonarismo na CLDF. “Eu não fujo da raia. Eu quase perdi a eleição, mas fiquei”, afirmou.

Daniel também questionou o que considera tratamento desigual entre políticos de diferentes campos ideológicos e mencionou investigações envolvendo familiares do presidente Lula. “O pau dá em Chico, dá em Francisco também”, declarou. O parlamentar citou o caso de Lulinha, filho do presidente, e fez críticas ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). Ao comentar a possibilidade de medidas judiciais contra Flávio Bolsonaro, afirmou que o Brasil tem uma “Justiça contaminada”.

O distrital também criticou a possibilidade de a situação do senador resultar em prisão e acusou o STF de dificultar a pacificação política. “Aí vem um ministro do Supremo Tribunal Federal, dá uma canetada para caçar o passaporte, e a segunda seria a prisão de um cara desse”, afirmou. Daniel, no entanto, reconheceu a vitória de Lula e parabenizou os adversários políticos pelo resultado eleitoral. “Parabéns para vocês, venceram”, disse.

Reconhecimento

Hermeto adotou um tom de reconhecimento institucional do resultado eleitoral. O deputado, que declarou ter votado no número 22, associado à candidatura de Jair Bolsonaro (PL), afirmou que respeita a escolha dos eleitores e parabenizou o presidente eleito para um novo mandato. “Eu respeito as urnas, respeito o resultado das eleições”, declarou. O distrital também destacou a eleição de Celina Leão ao Governo do Distrito Federal e agradeceu aos aliados que participaram da campanha. “Hoje nós temos a primeira governadora eleita do Distrito Federal, nossa governadora Celina Leão”, afirmou.

Leia também: Flávio está em voo para os EUA e usará passaporte italiano

Ao comentar a relação entre o GDF e o governo federal, Hermeto disse acreditar que Celina terá condições de manter uma interlocução com o Palácio do Planalto, apesar das diferenças políticas. “Ela é uma política experiente, ela é uma governadora que sabe criar pontes”, afirmou. Segundo o deputado, a futura governadora deverá buscar recursos e soluções junto à União sempre que necessário.

Hermeto também defendeu o fim das disputas eleitorais após a definição do resultado e citou a necessidade de cooperação entre os diferentes grupos políticos. “Como disse o presidente Lula, a eleição acabou, os palanques têm que ser desarmados. Ele vai governar para todo o Brasil, para aqueles que votaram e para aqueles que não votaram. É isso que é a democracia”, declarou.

O deputado ainda destacou a importância do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF), mecanismo que financia áreas como segurança pública, saúde e educação na capital. Ao se dirigir aos parlamentares, defendeu a articulação entre a bancada do DF e o governo federal para preservar os recursos. “Que o senhor defenda o nosso Fundo Constitucional, o senhor defenda Brasília”, afirmou, ao pedir apoio para que os interesses do Distrito Federal sejam considerados durante o novo mandato presidencial.