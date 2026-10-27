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Violência Doméstica

Homem é preso após agredir e roubar telefone de ex-companheira em Sobradinho

A ação policial teve início após uma denúncia de que uma mulher solicitava ajuda na Rodoviária de Sobradinho II

O autor foi algemado e conduzido junto à ex-companheira à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde a Polícia Civil cuidará do caso - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)
O autor foi algemado e conduzido junto à ex-companheira à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), onde a Polícia Civil cuidará do caso - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante, na manhã desta segunda-feira (26), por violência doméstica na Expansão do Setor Oeste, em Sobradinho II. Segundo as autoridades, o suspeito agrediu e roubou o celular da ex-companheira.

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A ação policial teve início após uma denúncia de que uma mulher solicitava ajuda na Rodoviária de Sobradinho II. No local, a vítima contou aos militares que havia sido agredida com um soco no rosto e que, além da violência, o suspeito teria roubado o celular, na noite anterior ao acontecimento.

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De acordo com a PMDF, a mulher apresentava lesões visíveis. Diante dos fatos, a equipe de militares se deslocou ao endereço informado pela vítima, onde efetuou a abordagem e a prisão em flagrante do suspeito.

O autor foi algemado e conduzido junto à ex-companheira à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), que cuidará do caso.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado

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Luiz Francisco

Estudante de jornalismo pela Universidade de Brasília (UnB). Estagiário de Cidades desde dezembro de 2025, com interesse em pautas de educação, agricultura e direito do consumidor

Por Luiz Francisco
postado em 27/10/2026 16:14 / atualizado em 27/10/2026 16:15
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