Homem é preso após agredir e roubar telefone de ex-companheira em Sobradinho

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante, na manhã desta segunda-feira (26), por violência doméstica na Expansão do Setor Oeste, em Sobradinho II. Segundo as autoridades, o suspeito agrediu e roubou o celular da ex-companheira.
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A ação policial teve início após uma denúncia de que uma mulher solicitava ajuda na Rodoviária de Sobradinho II. No local, a vítima contou aos militares que havia sido agredida com um soco no rosto e que, além da violência, o suspeito teria roubado o celular, na noite anterior ao acontecimento.
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De acordo com a PMDF, a mulher apresentava lesões visíveis. Diante dos fatos, a equipe de militares se deslocou ao endereço informado pela vítima, onde efetuou a abordagem e a prisão em flagrante do suspeito.
O autor foi algemado e conduzido junto à ex-companheira à 35ª Delegacia de Polícia (Sobradinho II), que cuidará do caso.
*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado
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