Marechal tem 90 ônibus impedidos de operar no DF por determinação judicial

Noventa ônibus da Auto Viação Marechal deixaram de sair da garagem na manhã desta quarta-feira (28/10), em cumprimento a uma determinação judicial. A medida está relacionada a pendências financeiras entre a empresa de transporte público e a Volvo Financial Services, divisão de serviços financeiros do grupo fabricante de veículos.

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Em nota, a Marechal afirmou ter sido surpreendida pela decisão, alegando que mantém negociações em andamento com a fabricante para resolver as questões entre as partes. A empresa informou ainda que adotou providências para solucionar o impasse e que o restante da frota opera normalmente desde o início da manhã.

A reportagem procurou a empresa para obter mais informações sobre a decisão judicial e os desdobramentos. Confira a nota da empresa na íntegra:

Na manhã desta quarta-feira (28/10), 90 ônibus da Auto Viação Marechal deixaram de sair da garagem em cumprimento a uma determinação judicial.

A empresa foi surpreendida pela medida, uma vez que mantém negociação em andamento com a Volvo para a solução das pendências entre as partes.

A Marechal já adotou todas as providências necessárias para resolver a questão com celeridade e garantir a continuidade do transporte público à população do Distrito Federal.

O restante da frota opera normalmente desde o início da manhã.

O que diz a Volvo

Em posicionamento enviado ao Correio Braziliense, a Volvo afirmou que a retomada dos veículos ocorreu após um período prolongado de inadimplência contratual. Segundo a empresa, foram realizadas diversas tentativas de negociação ao longo dos últimos seis meses. A fabricante informou ainda que busca alternativas para viabilizar um acordo que permita o retorno dos ônibus à operação regular.

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Confira abaixo:

A Volvo Financial Services esclarece que a retomada de ônibus da Auto Viação Marechal foi uma decisão difícil, mas necessária diante de prolongada inadimplência de contrato financeiro. Antes desta medida, houve inúmeras tentativas de negociação, ao longo dos últimos seis meses.

A Auto Viação Marechal é um cliente tradicional da marca, com uma trajetória de relevante contribuição para a mobilidade urbana. É importante destacar que a retomada dos veículos pauta-se pelo estrito cumprimento dos termos do contrato mantido entre as partes.

A Volvo Financial Services reconhece plenamente a importância desta frota de ônibus para o transporte público de passageiros. Seguimos empenhados em buscar alternativas responsáveis para um acordo que viabilize o imediato retorno dos veículos à operação regular.

Procurada pela reportagem, a Secretaria de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal (Semob-DF) ainda não se manifestou. O espaço segue aberto.