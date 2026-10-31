Dia de Finados aquece comércio no DF

Entre as flores mais procuradas, as rosas devem corresponder a 19,5% das vendas, seguidas pelos crisântemos, com 18,67% - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Uma data dedicada a homenagens póstumas a familiares e entes queridos que faleceram, o Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira, é marcado por movimentar o comércio no Distrito Federal. A cada ano, a população tem aumentado a compra de itens como flores, coroas e velas para homenagear seus mortos. Segundo um levantamento do Instituto Fecomércio-DF, há uma alta expressiva no tíquete médio, que passou de R$ 60,33, em 2025, para R$ 110,59 neste ano, um crescimento de 83,3%.

Entre as flores mais procuradas, as rosas devem corresponder a 19,5% das vendas, seguidas pelos crisântemos, com 18,67%, e pelos lírios, com 14,52%. Entre os empresários que esperam resultados positivos, 36,45% apontam o forte impacto da data sobre as vendas como principal justificativa. A diversidade de produtos e as promoções aparecem em seguida, ambas mencionadas por 22,43%.

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As vendas de flores e velas para o Dia de Finados devem crescer 7,5% no Distrito Federal em relação ao ano passado. A data, que mobiliza o comércio de produtos destinados a homenagens póstumas, representa uma oportunidade de ampliar o faturamento de floriculturas e distribuidoras. De acordo com a pesquisa, 74% dos lojistas consultados esperam vender mais neste ano, enquanto 14,5% projetam queda e 11,3% estimam manter o desempenho de 2025.

Por outro lado, entre os empresários que projetam desempenho negativo, 45% mencionaram o aumento dos impostos como um dos principais fatores para o resultado, enquanto 33% vendedores atribuíram o pessimismo à baixa influência da data sobre o movimento comercial.

Para o presidente do Sistema Fecomércio-DF, José Aparecido Freire, o período tem relevância que vai além das vendas no varejo, pois envolve diferentes etapas da cadeia produtiva, dos produtores aos distribuidores e pequenos comerciantes. "O Dia de Finados tem grande importância para o setor de floricultura, movimentando toda a cadeia produtiva, dos produtores aos distribuidores e pequenos comerciantes. A expectativa de crescimento nas vendas mostra a força dessa tradição, que une seu significado afetivo e cultural à geração de emprego, renda e oportunidades de negócios no Distrito Federal", afirmou.

Vendedores

Na Floricultura Dflores, com unidades em Planaltina e na Asa Sul, a data é considerada uma das mais movimentadas do ano. A empresa atua há 12 anos no ramo e prevê aumentar o faturamento entre 20% e 30% neste ano. Segundo Carlos Damasceno, 22, sócio-proprietário da loja, a arrecadação diária da unidade chega a ser cerca de 200% maior em comparação com um dia comum de vendas. "É uma data muito importante, com um aumento significativo na procura por flores e velas, principalmente por pessoas que desejam prestar homenagens aos seus entes queridos", afirmou.

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Para atender à procura, Damasceno explicou que a loja planeja ampliar o estoque entre 20% e 30% em relação ao período normal e reforçar a equipe de atendimento. Entre os produtos mais procurados estão margaridas, crisântemos, rosas e velas. Os preços variam de R$ 8 a R$ 100, e os clientes costumam gastar entre R$ 50 e R$ 100. "Estamos otimistas com o movimento e esperamos atender bem os clientes que procuram flores para esta data", relatou.

O cenário é diferente na Internacional Flores, localizada na Asa Sul, empresa com mais de 50 anos de atuação no mercado. A proprietária, Celia Jales, 50, avaliou que a data perdeu força para parte das floriculturas tradicionais diante da concorrência de supermercados e vendedores instalados nas ruas próximas aos cemitérios. "As pessoas acabam comprando mais perto do cemitério", relatou.

Segundo a empresária, um aumento de 10% nas vendas seria um resultado expressivo para o período. No ano passado, o movimento foi fraco, mas a expectativa para este ano é um pouco melhor, impulsionada pelo investimento na divulgação da loja nas redes sociais.

Apesar do alto custo, o comércio de flores para o Dia de Finados está aquecido (foto: Ed Alves CB/DA Press)

A empresa vai mantar o estoque habitual e espera que a procura se intensifique nos dias imediatamente anteriores ao feriado. Entre os produtos mais vendidos estão vasos de flores plantadas, como crisântemos, begônias, calandivas e violetas. Os preços ficam, em média, entre R$ 20 e R$ 80. "Focamos mais nas flores brancas que transmitem a paz para essa data tão sensível e de tanta saudade", afirmou Celia.

O comerciante Eduardo Medeiros, 35 anos, que trabalha há 10 anos no ramo de flores, declarou que está com boas expectativas, apesar das vendas terem perdido força nos últimos três anos. Segundo ele, o movimento se estabilizou e chegou a apresentar queda, em parte porque consumidores aproveitam o feriado prolongado para viajar e deixam as visitas aos cemitérios para depois.

No ano passado, o vendedor faturou cerca de R$ 6 mil com as vendas do período. Para este ano, a expectativa é alcançar um resultado semelhante, com possibilidade de crescimento. "Tenho fé que neste ano vai ser melhor. Renovei o estoque e espero um aumento de pele menos 10%", enfatizou. Ele contou que os crisântemos são as flores que mais saem e os valores ficam entre R$ 20 e R$ 60.

Custos

Além da comercialização de flores e velas, o feriado aumenta a movimentação nos cemitérios do DF. Segundo a concessionária Campo da Esperança, responsável pela administração dos cemitérios, a data é a de maior movimento nessas unidades. Para este ano, a expectativa é da visitação de 400 mil pessoas.

Os preços praticados pela concessionária são tabelados e homologados pela Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal (Sejus), responsável pela fiscalização do contrato de concessão. Os valores são reajustados anualmente com base na variação da inflação dos 12 meses anteriores.

Entre as tarifas previstas na Portaria nº 369, de 24 de abril de 2026, da Sejus, estão os serviços opcionais de manutenção de jazigos, com custo anual de R$ 1.001,99, já considerado o desconto de 10%, e mensal de R$ 93,28. A manutenção de columbário custa R$ 295,79. A concessionária também informou que não será permitida a presença de vendedores ambulantes no interior dos cemitérios.

Para o feriado, os cemitérios terão horário de funcionamento estendido, e haverá vans gratuitas para o transporte interno nas unidades da Asa Sul, Taguatinga, Sobradinho e Gama. Segundo a concessionária, os detalhes da operação especial serão divulgados posteriormente, e as medidas valerão exclusivamente no dia do feriado. Os cemitérios serão abertos uma hora mais cedo, às 7 horas, e a entrada de visitantes será permitida até as 18 horas. O encerramento das atividades ocorrerá às 19 horas.