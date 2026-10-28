Mega-Sena acumula de novo e prêmio vai a R$ 320 milhões

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial do banco - (crédito: Foto: Carlos Vieira/C.B/D.A Press)

Para quem cultiva o sonho de conquistar milhões de reais na Mega-Sena, a esperança segue de pé. Nesta terça-feira (28/10), a principal loteria do país acumulou mais uma vez, e a bolada estimada para o próximo concurso chegou a R$ 320 milhões, segundo a Caixa Econômica Federal.

As dezenas sorteadas foram 06 – 30 – 32 – 38 – 49 – 57. A extração ocorreu no Espaço da Sorte, na capital paulista.

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Apesar de nenhum apostador ter cravado os seis números, houve premiação nas faixas secundárias. A quina saiu para 68 apostas, e cada uma vai receber R$ 58.086,17. Já a quadra rendeu R$ 869,30 a cada um dos 6.491 bilhetes premiados.

O trabalhador autônomo Vladisláu Cardoso, 73, fez sua aposta para conseguir os R$ 320 milhões na lotérica Serra Pelada, na Rodoviária do Plano Piloto, na manhã desta quarta (28). Seu plano, caso ganhe o dinheiro, é se divertir com as novas possibilidades. "Eu ia gastar tudo. Me divertir com o que tem!", contou.

As apostas da Mega-Sena podem ser feitas em qualquer casa lotérica do país, pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo site oficial do banco.