Mega-Sena acumulada pode ser a 2° maior da história dos sorteios regulares

O prêmio da Mega-Sena acumulou em R$300 milhões após nenhuma aposta acertar as seis dezenas do concurso 3074, realizado neste sábado (24/10). O próximo sorteio será nesta segunda-feira, dia 26 de outubro.

O valor estimado para o concurso 3075 pode se tornar o segundo maior prêmio da história da Mega-Sena em sorteios regulares. Se confirmado, o prêmio ficará atrás apenas do concurso 2525, realizado em 1º de outubro de 2022, que distribuiu R$317,8 milhões entre duas apostas vencedoras.

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Atualmente, o segundo maior prêmio da modalidade foi pago em maio de 2019, quando uma aposta levou R$289,4 milhões.

Para apostar na Mega-Sena o valor mínimo é de R$ 6,00 e podendo ser feita em qualquer loteria Caixa do país ou pelo site e aplicativo, até as 20h. Já os bolões digitais poderão ser comprados até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.