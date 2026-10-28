Polícia Militar prende foragido condenado a mais de 17 anos em Ceilândia

O homem foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) e ficou à disposição da Justiça - (crédito: Matheus Oliveira/Especial CB)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na noite do última terça-feira (27/10), um homem com mandado de prisão em aberto na EQNN 8/10, em Ceilândia. De acordo com as autoridades, o foragido tem uma condenação de 17 anos e 7 meses de reclusão pelo crime de roubo, além de um extenso histórico criminal com passagens por homicídios, furtos, ameaças, lesão corporal, receptação e tráfico de drogas.

A ação teve início após a equipe visualizar uma mulher trocando objetos com um homem de bicicleta. Após a viatura da PM se aproximar, o suspeito fugiu, enquanto a mulher permaneceu no local e foi abordada.

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Ela informou aos militares que iria a um hotel da região para encontrar o namorado. Entre os pertences checados durante a abordagem, os policiais encontraram a certidão de nascimento do suspeito que havia fugido. Ao verificarem os dados fornecidos nos sistemas policiais, foi constatado que o homem teria um mandado de prisão preventiva.

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A equipe da PMDF se deslocou para o estabelecimento hoteleiro, onde o suspeito foi encontrado e detido pelos policiais. O homem foi conduzido à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Norte) e ficou à disposição da Justiça.