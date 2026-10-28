Incêndio em galpão em Ceilândia mobiliza bombeiros nesta quarta (28/10)

Um galpão, localizado no Setor de Materiais de Construção Norte, em Ceilândia, foi tomado por um incêndio na tarde desta quarta-feira (27/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência por volta de 12h30 e empenhou seis viaturas de socorro.

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No local, os bombeiros se depararam com a edificação tomada pelas chamas e com uma grande quantidade de fumaça preta saindo do galpão. A guarnição logo começou o combate às chamas com o uso de mangueiras pressurizadas, controlando o incêndio. Com isso, a equipe iniciou a fase de rescaldo do fogo, para prevenir que ele reacendesse.

Agora a equipe isolará o local para começar a perícia e identificar o que desencadeou o incêndio. De acordo com o CBMDF, o imóvel seria utilizado para lavagem de tapetes. Não há informações sobre vítimas no local.

Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

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