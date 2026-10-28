InícioCidades DF
Incêndio

Incêndio em galpão em Ceilândia mobiliza bombeiros nesta quarta (28/10)

O incêndio aconteceu na tarde desta quarta-feira (27/10), no Setor de Materiais de Construção Norte. Não há informações sobre vítimas

Incêndio em galpão em Ceilândia mobiliza bombeiros - (crédito: Divulgação/CBMDF)
Incêndio em galpão em Ceilândia mobiliza bombeiros - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um galpão, localizado no Setor de Materiais de Construção Norte, em Ceilândia, foi tomado por um incêndio na tarde desta quarta-feira (27/10). O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência por volta de 12h30 e empenhou seis viaturas de socorro.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Leia mais: Brasília amanhece com névoa e umidade do ar atinge 95% no DF

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No local, os bombeiros se depararam com a edificação tomada pelas chamas e com uma grande quantidade de fumaça preta saindo do galpão. A guarnição logo começou o combate às chamas com o uso de mangueiras pressurizadas, controlando o incêndio. Com isso, a equipe iniciou a fase de rescaldo do fogo, para prevenir que ele reacendesse.

Agora a equipe isolará o local para começar a perícia e identificar o que desencadeou o incêndio. De acordo com o CBMDF, o imóvel seria utilizado para lavagem de tapetes. Não há informações sobre vítimas no local.

Estagiário sob supervisão de Nahima Maciel

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

José Ghesti

Estudante de Jornalismo do IESB, faço parte da editoria de Cidades DF no Correio Braziliense. Meus interesses são cultura e esporte.

Por José Ghesti
postado em 28/10/2026 13:44
x