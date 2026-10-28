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Tentativa de feminicídio

Dois homens são presos por violência de gênero no Recanto em menos de 24h

Um dos suspeitos tinha um mandado de prisão por feminicídio em aberto, enquanto o outro estaria ameaçando uma mulher e seus avós com uma faca de grande porte, diz PMDF

Dois homens foram presos por crimes contra a mulher no Recanto das Emas - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )
Dois homens foram presos por crimes contra a mulher no Recanto das Emas - (crédito: Caio Gomez/CB/D.A Press. )

Entre a noite de terça-feira (27/10) e a madrugada desta quarta-feira (28/10), dois homens foram detidos no Recanto das Emas, no Distrito Federal, em ocorrências relacionadas à tentativa de feminicídio, ameaça e violência doméstica. No primeiro caso, um homem com mandado de prisão em aberto por tentativa de feminicídio foi preso na noite de terça-feira, por volta das 19h30, na Quadra 803 da região administrativa.

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Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a prisão contou com o apoio do serviço de inteligência da corporação. Ainda de acordo com a PMDF, o suspeito possui histórico de passagens policiais por ameaça, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo em via pública.

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Após a prisão, ele foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia, no Recanto das Emas, onde ficou à disposição da Justiça.

Já na madrugada desta quarta-feira (28/10), por volta das 0h40, policiais militares do 27º Batalhão detiveram outro homem por ameaça e violência doméstica na Quadra 110 do Recanto das Emas.

De acordo com a corporação, uma mulher procurou a equipe policial e relatou a presença de um homem alterado, armado com uma faca e ameaçando pessoas nas imediações. Ao chegarem ao local indicado, os policiais encontraram o suspeito com uma faca de grande porte, tentando entrar em uma residência.

Segundo a PMDF, o endereço era o mesmo de uma ocorrência de violência doméstica atendida horas antes, que envolveu agressões contra uma mulher e os avós idosos dela.

O homem foi contido e a faca foi apreendida. As partes envolvidas foram encaminhadas à 27ª Delegacia de Polícia para a formalização dos procedimentos. Conforme a PMDF, a ocorrência foi registrada por meio de Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), e o suspeito foi liberado após os trâmites legais conduzidos pela autoridade policial.

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Por Beatriz Mascarenhas
postado em 28/10/2026 13:48
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