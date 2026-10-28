RenovaDF tem inscrições abertas até segunda-feira (2/11)

As inscrições para o RenovaDF, programa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF) que oferece mil vagas para o curso de qualificação profissional de auxiliar de manutenção voltado para área da construção civil, estão abertas até segunda-feira (2/11). As inscrições podem ser feitas gratuitamente por meio de plataforma virtual.

A formação abrange noções de carpintaria, jardinagem, elétrica, hidráulica, serralheria e alvenaria, entre outras áreas. As vagas serão distribuídas entre os turnos matutino, vespertino e noturno, com 450 alunos pela manhã, 450 à tarde e 100 à noite. O curso tem carga horária de 240 horas, com três etapas de 80 horas e até 20 horas semanais para cada uma.

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Os participantes receberão auxílio financeiro de um salário mínimo a cada etapa de 80 horas, totalizando R$ 4.863 durante a formação. Além disso, também terão acesso à bolsa-auxílio, auxílio-transporte ou Passe Livre, seguro contra acidentes pessoais e materiais necessários às atividades.

O RenovaDF abrange pessoas desempregadas e trabalhadores em situação de vulnerabilidade socioeconômica que buscam uma oportunidade para ingressar ou retornar ao mercado de trabalho. Pessoas em situação de rua, imigrantes, egressos do sistema prisional, mulheres em situação de risco ou violência doméstica e pessoas com dificuldades de acesso a oportunidades profissionais são alguns dos grupos contemplados.

Os critérios de seleção consideram aspectos socioeconômicos, incluindo a renda familiar e o número de filhos menores de 14 anos, conforme as regras de cada edital.